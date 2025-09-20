Bolu'da feci kaza! 4 kişi ağır yaralı

Bolu'da D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Otomobilin park halindeki araçlara çarparak durduğu kazanın ardından can pazarı yaşandı.

ÖNCE MİNİBÜSE, SONRA TIRLARA ÇARPTI

Furkan A. idaresindeki 06 AH 5433 plakalı otomobil, Aşağısoku mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan 14 EF 558 plakalı minibüse çarparak savruldu. Otomobil, yol kenarındaki 14 ADS 409 plakalı tır ile 14 ABZ 111 plakalı tıra çarparak durabildi.

4 KİŞİ AĞIR YARALI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Erdinç K, Yasin Ç. ve Emrecen C. ağır yaralandı.

Ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.