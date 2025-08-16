Bu caminin eşi benzeri yok! Gören hayran kalıyor

Cami minaresinden minberine, mihrabından sütunlarına kadar farklı anlam ve sembolleri ifade ediyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Bengisu Mahallesi'nde yapımına 2013 yılında başlanan ve yaklaşık üç yıl önce tamamlanan caminin tasarımı ve mimarisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Şahin tarafından yapıldı.

"CAMİMİZİN MİMARİSİ GERÇEKTEN DEĞİŞİK"

Camiyi görmek için farklı yerlerden gelenler olduğunu belirten çevre sakinlerinden Adem Güney, "Camimizin adı Hz. Ebu Bekir. Camimizin mimarisi gerçekten değişik. Türkiye'de ender rastlanan bir cami, minaresi olsun kubbesi olsun iç dizaynı güzel bir cami yapanlardan Allah razı olsun. Mahallemize katkısı olan güzel bir cami.

Çok değişik bir mimariye sahip mahallemize katkısı olan bir cami. Cuma namazlarında camimiz hemen hemen doluyor. Camimizi dışardan görmeye gelenler bile var ilçeler olsun diğer illerden gelerek mimarisini inceliyorlar. Camimiz mimarisi yönünden ilgi çeken bir cami." dedi.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR CAMİ GÖRMEMİŞTİM"

Müteber Güney ise "Camimiz güzel, yeter ki namaz kılsınlar. Yeter ki cemaat gelip namaz kılsın. Daha önce böyle bir cami görmemiştim projesi biraz farklı." diye konuştu.