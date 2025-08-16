Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bu caminin eşi benzeri yok! Gören hayran kalıyor

Trabzon'da eşi benzeri olmayan bir cami turist akınına uğruyor. Dünyada bir benzeri olmayan Hazreti Ebubekir Camii mimarisi ve farklı özellikleri ile görenleri hayran bırakıyor.

Bu caminin eşi benzeri yok! Gören hayran kalıyor
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 13:23

Cami minaresinden minberine, mihrabından sütunlarına kadar farklı anlam ve sembolleri ifade ediyor.

'un ilçesi Bengisu Mahallesi'nde yapımına 2013 yılında başlanan ve yaklaşık üç yıl önce tamamlanan caminin tasarımı ve mimarisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Şahin tarafından yapıldı.

Bu caminin eşi benzeri yok! Gören hayran kalıyor

"CAMİMİZİN MİMARİSİ GERÇEKTEN DEĞİŞİK"

Camiyi görmek için farklı yerlerden gelenler olduğunu belirten çevre sakinlerinden Adem Güney, "Camimizin adı Hz. Ebu Bekir. Camimizin mimarisi gerçekten değişik. Türkiye'de ender rastlanan bir cami, minaresi olsun kubbesi olsun iç dizaynı güzel bir cami yapanlardan Allah razı olsun. Mahallemize katkısı olan güzel bir cami.

Bu caminin eşi benzeri yok! Gören hayran kalıyor

Çok değişik bir mimariye sahip mahallemize katkısı olan bir cami. Cuma namazlarında camimiz hemen hemen doluyor. Camimizi dışardan görmeye gelenler bile var ilçeler olsun diğer illerden gelerek mimarisini inceliyorlar. Camimiz mimarisi yönünden ilgi çeken bir cami." dedi.

Bu caminin eşi benzeri yok! Gören hayran kalıyor

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR CAMİ GÖRMEMİŞTİM"

Müteber Güney ise "Camimiz güzel, yeter ki namaz kılsınlar. Yeter ki cemaat gelip namaz kılsın. Daha önce böyle bir cami görmemiştim projesi biraz farklı." diye konuştu.

Bu caminin eşi benzeri yok! Gören hayran kalıyor

