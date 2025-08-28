Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Yaşam
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Bu sakız bir ay çiğnenebiliyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Başta çene sağlığı ve yüz felci başta olmak üzeri insan bedenine önemli katkıları olan kenger sakızının fiyatı dudak uçuklatıyor. Doğada kendiliğinden yetişen sakız, kilosu 10 bin TL'ye ulaşan fiyatıyla satılıyor.

Ağız içinde antibakteriyel özellik göstererek diş eti iltihaplarını azaltan, aynı zamanda çene kaslarını çalıştırdığı için diş sıkma ve çene kilitlenmesi gibi sorunlara iyi gelen kenger sakızının fiyatı dudak uçuklatıyor. 'nın Darende ve Akçadağ ilçelerinin kırsal kesimlerinde doğal olarak yetişen kenger bitkisi, yaz aylarında kuruduktan sonra kökünden özel bir yöntemle sakız elde edilerek satışa sunuluyor. Hem zahmetli üretim süreci hem de sağlığa faydalı olması nedeniyle oldukça yüksek bir piyasa değerine sahip olan , bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

Bu sakız bir ay çiğnenebiliyor! Fiyatı altınla yarışıyor

TOPRAKTA BEKLEYİP SERTLEŞİYOR

Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet Demirkaya, her yaz Büyük Mahalle mevkiindeki dağlık alana çıkarak, saatlerce süren yoğun bir çalışmanın ardından kenger sakızı topluyor. Çapa yardımıyla bitkinin kökünü açığa çıkaran Demirkaya, kökü bıçakla çapraz keserek sakızın oluşmasını sağlayan sıvının dışarı çıkmasına yardımcı oluyor. Toprakta bir gün bekleyerek sertleşen sıvı daha sonra toplanıyor.

Bu sakız bir ay çiğnenebiliyor! Fiyatı altınla yarışıyor

SOĞUK SUDA TAŞLA DÖVÜLÜYOR

Evde temizleme işlemine tabi tutulan sakızlar, soğuk su altında taşla dövülüp, sıcak suda bekletilerek toprak ve yabancı maddelerden arındırılıyor. Tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan kenger sakızı, tane olarak 30 TL'den, kilogram bazında ise 10 bin TL'ye kadar alıcı buluyor. Mehmet Demirkaya, kenger bitkisinden sadece sakız değil, aynı zamanda kahve de üretildiğini belirterek, kenger kahvesinin kilogram fiyatının ise bin ila bin 500 TL arasında değiştiğini söyledi.

Bu sakız bir ay çiğnenebiliyor! Fiyatı altınla yarışıyor


Kenger sakızının özellikle , yüz felci ya da çene sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu kaydeden Demirkaya, vatandaşlara sakızı denemelerini tavsiye etti.

