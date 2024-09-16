Çanakkale Savaşı'nda kullanılacaktı! 109 yıl sonra tesadüfen bulundu

16 Eylül 2024 16:02 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 16:05

Çanakkale'de doğum yapan köpeğinin yavrularını aramaya çıkan bir köylü, karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, köylünün tesadüfen fark ettiği cisimlerin Çanakkale Zaferi'nden kalma savaş mühimmatı olduğunu ortaya çıkardı.

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan ve Türk milletinin zaferiyle sonuçlanan Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermileri 109 yıl sonra tesadüfen gün yüzüne çıktı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyünde köpeği doğum yapan bir köylü, yavru köpekleri almak için gittiği yerde top mermilerinin olduğunu fark etti.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NDAN KALMA 18 TOP MERMİSİ BULUNDU

Köylünün ihbar etmesi üzerine sevk edilen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgede kazı çalışması başlatan ekipler, 150 milimetre çapında 18 adet top mermisi buldu. Devam eden kazı işlemlerinin ardından çıkarılacak top mermisi sayısının daha da artması bekleniyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Müzeler Koordinatörü Mert Çatalbaş, tesadüfen bulunan top mermilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN İYİ KORUNAN SAVAŞ MAHALLERİ"

Bölgede savaş kalıntılarının bazen arkeolojik araştırmalarda bazen de tesadüfen bulunduğu söyleyen Mert Çatalbaş, "Bugün Büyükanafarta köyünde ortaya çıkarılan top mermileri de bunlardan bazıları. Çanakkale 'Tarihi Alanı' dünyanın en iyi korunan savaş mahallerine sahip ve bu alanlarda halen 109 yıl önce yaşanan çarpışmalardan kalan savaş buluntularına çokça rastlamak mümkün. Bu topraklara maneviyat kazandıran da bu özelliği" diye konuştu.

KAZI ÇALIŞMALARI GÜNLERCE SÜRECEK

İhbar üzerine alarma geçip Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) ekipleriyle beraber bölgeye intikal ettiklerini anlatan Mert Çatalbaş, "Gerekli önlemleri aldıktan sonra dedektör taraması ile daha fazla top mermisi olup olmadığını kontrol ettik. Sahada görünür durumda 150 milimetrelik 18 adet top mermisi tespit ettik. Alanın temizliğinin ardından mermilerin tam sayılarının tespiti ve güvenli bir şekilde kaldırılması için kazı çalışmaları 10 gün kadar sürebilir" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulduktan sonra imha edilen tehlike arz eden top mermilerinin sayısının 60'a yaklaştığını söyleyen Çatalbaş, "Bu konuda il ve ilçe jandarma PAMİT ekiplerine de teşekkür etmek gerekiyor. Vatandaşlarımızın da artık bu konu hakkında bilinçlendiğini ve herhangi bir kazaya mahal vermediğini görmek sevindirici" dedi.