Hava Durumu
20°
Yaşam
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Çaycuma'da kahvehane kan gölüne döndü: Emekli polis 2 can aldı

Coburlar köyünde av tüfeğiyle kahvehaneye kurşun yağdıran Okan Özcan (32), kahvehane sahibi Kasım Özcan (59) ve Aydın Özbakış'ı (37) öldürdü; Gökhan G. (39) ile Hüseyin G. (67) yaralandı, zanlı polise teslim oldu. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
01:39
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
01:42

'ın ilçesine bağlı Coburlar köyünde, saat 21.50'de sakin bir akşam birden kana bulandı. Psikolojik sorunlar nedeniyle polislikten malulen emekli edilen Okan Özcan (32), elinde av tüfeğiyle köy kahvehanesine daldı. Henüz netleşmeyen bir nedenle defalarca tetiği çeken Özcan'ın saçmaları, içerideki herkesi hedef aldı.

Çaycuma'da kahvehane kan gölüne döndü: Emekli polis 2 can aldı

SAÇMALAR 4 KİŞİYE İSABET ETTİ

Kahvehanede oturanlar şok içinde kaldı. Kahvehane sahibi Kasım Özcan (59) –ki daha önce köy muhtarıydı– ve berber esnafı Aydın Özbakış (37) ağır yaralandı. Gökhan G. (39) ile Hüseyin G. (67) de kurşunların hedefi oldu.

Çaycuma'da kahvehane kan gölüne döndü: Emekli polis 2 can aldı

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Yaralılar ve köylüler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi köye sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleler yapılırken, Özcan bir araçla izini kaybettirmeye çalıştı. Ekipler her yerde arama noktası kurdu, yollar kapatıldı.

Çaycuma'da kahvehane kan gölüne döndü: Emekli polis 2 can aldı

ZANLI ADLİYEDE TESLİM OLDU

Arama çalışmaları sürerken Okan Özcan, Çaycuma Adliyesi'ne giderek bir polis memuruna "Silahlı saldırıda bulundum" diye itiraf etti. Jandarma zanlıyı gözaltına aldı, av tüfeğine el koydu. Sorguda Özcan'ın köyde "fuhuş çetesi kurulduğu" yönünde takıntılı düşünceler beslediği ortaya çıktı.

Çaycuma'da kahvehane kan gölüne döndü: Emekli polis 2 can aldı

HASTANEDE 2 CAN KAYBI

Yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Kasım Özcan ve Aydın Özbakış, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralı tedavi altında. Ölenlerin yakınları hastane koridorlarında sinir krizleri geçirdi.

Çaycuma'da kahvehane kan gölüne döndü: Emekli polis 2 can aldı

SOSYAL MEDYADA İPUÇLARI VARMIŞ

Soruşturma derinleşti. Özcan'ın olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından "Fuhuş çetesi kurmuşlar" diye paylaşım yaptığı, bazı kişileri suçladığı belirlendi. Ayrıca ailesi tarafından şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı olduğu bilgisine ulaşıldı.

