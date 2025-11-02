Altın Portakal’da 7 ödülle “Tavşan İmparatorluğu” zirvede yerini aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 25 Ekim’deki geleneksel kortej ve açılış töreniyle başladı. Bir hafta boyunca yarışma filmleri, jüri üyeleri, sanat dünyası ve binlerce sinemasever Cam Piramit’te buluştu.

TAVŞAN İMPARATORLUĞU 7 ÖDÜL KAZANDI

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “Tavşan İmparatorluğu” En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Sanat Yönetmeni ödüllerini topladı. Film, FilyYön En İyi Yönetmen Ödülü ve jüri özel ödülüyle toplam 7 ödülle zirveye yerleşti.

YÖNETMEN TOKMAK: “EMEĞİN KARŞILIĞI GÜZEL ŞEY”

En İyi Film ödülünü alan Seyfettin Tokmak, “Rüyada mıyım, son günüm mü bugün. Çok emek verdim, insan emeğinin karşılığını alması gibi güzel bir şey yok,” dedi. Tokmak, çocuklara gönüllü film öğretmenliği sırasında gördüğü zorlukların filmi şekillendirdiğini, Yaşar Kemal’in “Çocuklar İnsandır” kitabından ilham aldığını belirtti.

LEYLA TANLAR VE YETKİN DİKİNCİLER EN İYİ OYUNCU

En İyi Kadın Oyuncu ödülü “Erken Kış”taki performansıyla Leyla Tanlar’a, En İyi Erkek Oyuncu ödülü “Parçalı Yıllar”daki rolüyle Yetkin Dikinciler’e gitti. Tanlar, kadın karakterlere “artakalan” rollerin bırakıldığını eleştirdi; Dikinciler, “Hayatta onurlu, insanca ve özgürce yaşam hakkından daha değerli ne olabilir?” diye sordu.

DİĞER ÖDÜLLER VE JÜRİ VURGUSU

En İyi Senaryo Emre Sert ve Gözde Yetişkin’e, En İyi Müzik İrsel Çivit’e, En İyi Kurgu Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci’ye verildi. Jüri başkanı Ömer Vargı, “Bu bir yarış değil; hep birlikte var olduğumuz bir buluşma. Kimse kaybetmedi,” dedi.

ULUSLARARASI YARIŞMADA “A POET” ZİRVEDE

Uluslararası Yarışma’da En İyi Film “A Poet” seçildi; Ubeimar Rios En İyi Erkek Oyuncu, Lea Drucker En İyi Kadın Oyuncu, Tereza Nvotova En İyi Yönetmen ödülünü aldı. Jüri özel ödülü “İlahi Komedya”ya gitti.

CAHİDE SONKU VE ÖZEL NİŞANLAR

Cahide Sonku Kadın Emek Ödülü Bilge Şen, Nanaz Bahram ve Ezgi Yaren Karademir’e; festival nişanı Öykü Karayel’e takdim edildi.

BAŞKAN VEKİLİ: “ALTIN PORTAKAL UMUDUN SİMGESİ”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, “Sanat umuttur. Altın Portakal, bu umudun simgesidir,” diyerek 62 yıllık mirasa vurgu yaptı.

COŞKULU FİNAL

Nefise Karatay ve Alpdoğan Esenoğlu’nun sunduğu gece, sahne performansları ve alkışlarla sinema emekçilerine adandı. Ödül kazananlar toplu fotoğraf çekimiyle festivali uğurladı.