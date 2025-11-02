Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Altın Portakal’da 7 ödülle “Tavşan İmparatorluğu” zirvede yerini aldı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cam Piramit’teki görkemli törenle sona erdi; Seyfettin Tokmak’ın filmi geceye damga vurdu, Leyla Tanlar ve Yetkin Dikinciler en iyi oyuncu seçildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın Portakal’da 7 ödülle “Tavşan İmparatorluğu” zirvede yerini aldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 00:23
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 00:23

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 25 Ekim’deki geleneksel kortej ve açılış töreniyle başladı. Bir hafta boyunca yarışma filmleri, jüri üyeleri, sanat dünyası ve binlerce sinemasever Cam Piramit’te buluştu.

Altın Portakal’da 7 ödülle “Tavşan İmparatorluğu” zirvede yerini aldı

TAVŞAN İMPARATORLUĞU 7 ÖDÜL KAZANDI

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “Tavşan İmparatorluğu” En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Sanat Yönetmeni ödüllerini topladı. Film, FilyYön En İyi Yönetmen Ödülü ve jüri özel ödülüyle toplam 7 ödülle zirveye yerleşti.

Altın Portakal’da 7 ödülle “Tavşan İmparatorluğu” zirvede yerini aldı

YÖNETMEN TOKMAK: “EMEĞİN KARŞILIĞI GÜZEL ŞEY”

En İyi Film ödülünü alan Seyfettin Tokmak, “Rüyada mıyım, son günüm mü bugün. Çok emek verdim, insan emeğinin karşılığını alması gibi güzel bir şey yok,” dedi. Tokmak, çocuklara gönüllü film öğretmenliği sırasında gördüğü zorlukların filmi şekillendirdiğini, Yaşar Kemal’in “Çocuklar İnsandır” kitabından ilham aldığını belirtti.

Altın Portakal’da 7 ödülle “Tavşan İmparatorluğu” zirvede yerini aldı

LEYLA TANLAR VE YETKİN DİKİNCİLER EN İYİ OYUNCU

En İyi Kadın Oyuncu ödülü “Erken Kış”taki performansıyla Leyla Tanlar’a, En İyi Erkek Oyuncu ödülü “Parçalı Yıllar”daki rolüyle Yetkin Dikinciler’e gitti. Tanlar, kadın karakterlere “artakalan” rollerin bırakıldığını eleştirdi; Dikinciler, “Hayatta onurlu, insanca ve özgürce yaşam hakkından daha değerli ne olabilir?” diye sordu.

Altın Portakal’da 7 ödülle “Tavşan İmparatorluğu” zirvede yerini aldı

DİĞER ÖDÜLLER VE JÜRİ VURGUSU

En İyi Senaryo Emre Sert ve Gözde Yetişkin’e, En İyi Müzik İrsel Çivit’e, En İyi Kurgu Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci’ye verildi. Jüri başkanı Ömer Vargı, “Bu bir yarış değil; hep birlikte var olduğumuz bir buluşma. Kimse kaybetmedi,” dedi.

Altın Portakal’da 7 ödülle “Tavşan İmparatorluğu” zirvede yerini aldı

ULUSLARARASI YARIŞMADA “A POET” ZİRVEDE

Uluslararası Yarışma’da En İyi Film “A Poet” seçildi; Ubeimar Rios En İyi Erkek Oyuncu, Lea Drucker En İyi Kadın Oyuncu, Tereza Nvotova En İyi Yönetmen ödülünü aldı. Jüri özel ödülü “İlahi Komedya”ya gitti.

Altın Portakal’da 7 ödülle “Tavşan İmparatorluğu” zirvede yerini aldı

CAHİDE SONKU VE ÖZEL NİŞANLAR

Cahide Sonku Kadın Emek Ödülü Bilge Şen, Nanaz Bahram ve Ezgi Yaren Karademir’e; festival nişanı Öykü Karayel’e takdim edildi.

Altın Portakal’da 7 ödülle “Tavşan İmparatorluğu” zirvede yerini aldı

BAŞKAN VEKİLİ: “ALTIN PORTAKAL UMUDUN SİMGESİ”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, “Sanat umuttur. Altın Portakal, bu umudun simgesidir,” diyerek 62 yıllık mirasa vurgu yaptı.

Altın Portakal’da 7 ödülle “Tavşan İmparatorluğu” zirvede yerini aldı

COŞKULU FİNAL

Nefise Karatay ve Alpdoğan Esenoğlu’nun sunduğu gece, sahne performansları ve alkışlarla sinema emekçilerine adandı. Ödül kazananlar toplu fotoğraf çekimiyle festivali uğurladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu
ETİKETLER
#Antalya Altın Portakal Film Festivali
#Tavşan İmparatorluğu
#Seyfettin Tokmak
#Leyla Tanlar
#Yetkin Dikinciler
#Film Ödülleri
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.