Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Novi Sad faciası yıldönümünde Sırbistan ayakta: On binler Vuçiç’e “istifa” diye haykırdı

Tren istasyonu sundurmasının çöküp 16 can aldığı trajedinin birinci yılında Novi Sad sokakları doldu; öğrenciler günler süren yürüyüşle geldi, mumlar yakıldı, fenerler gökyüzüne salındı, hükümet ulusal yas ilan etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 00:44
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 00:48

Novi Sad, geçen yıl 1 Kasım’da saat 11.52’de yaşanan korkunç çöküşün acısını bir kez daha yaşadı.

Novi Sad faciası yıldönümünde Sırbistan ayakta: On binler Vuçiç’e “istifa” diye haykırdı

Yenilenen istasyonun sundurması altında kalan 16 kişi için Özgürlük Bulvarı’nda on binler bir araya geldi. Ülkenin dört bir yanından günler süren yürüyüş ve bisiklet yolculuklarıyla gelen öğrenciler, ellerinde pankartlarla Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve iktidardaki Sırp İlerleme Partisi’nin (SNS) istifasını istedi.

Novi Sad faciası yıldönümünde Sırbistan ayakta: On binler Vuçiç’e “istifa” diye haykırdı

16 DAKİKA, 16 FENER

Tam çöküş anında, yerel saatle 11.52’de kalabalık 16 dakikalık saygı duruşuna geçti. Bulvar boyunca mumlar ve çiçekler bırakıldı, akşam gökyüzüne 16 fener salıverildi. Muhalifler 140-160 bin kişinin katıldığını söylerken, polis 39 bin dedi; olay çıkmadı.

Novi Sad faciası yıldönümünde Sırbistan ayakta: On binler Vuçiç’e “istifa” diye haykırdı

ULUSAL YAS VE BÖLGESEL DAYANIŞMA

Sırbistan hükümeti 1 Kasım 2025’i ulusal yas günü ilan etti. Bosna Hersek’teki Sırp Cumhuriyeti entitesi de aynı gün yas tuttu.

Novi Sad faciası yıldönümünde Sırbistan ayakta: On binler Vuçiç’e “istifa” diye haykırdı

PROTESTOLAR HÜKÜMETİ HEDEF ALDI

Facia sonrası aylarca süren gösteriler hükümeti yıktı, erken seçim talepleri yükseldi. Vuçiç ise istifa ve seçim çağrılarına “hayır” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sırp bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi! 'Durumu oldukça ciddi'
İki ülke Bosnalı Sırp lider Dodik'e giriş yasağı getirdi
Sırbistan'daki tarihi protestoda dünya çapında yasak olan silah mı kullanıldı? Cumhurbaşkanı Vucic sonik silahı yalanladı
Sırbistan'da darbe girişimi iddiası! Cumhurbaşkanı Vucic harekete geçti
ETİKETLER
#protesto
#Aleksandar Vucic
#Sırbistan Çöküşü
#Novi Sad
#Özgürlük Bulvarı
#Sırp İlerleme Partisi
#Ulusal Yas
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.