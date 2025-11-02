Novi Sad faciası yıldönümünde Sırbistan ayakta: On binler Vuçiç’e “istifa” diye haykırdı

Novi Sad, geçen yıl 1 Kasım’da saat 11.52’de yaşanan korkunç çöküşün acısını bir kez daha yaşadı.

Yenilenen istasyonun sundurması altında kalan 16 kişi için Özgürlük Bulvarı’nda on binler bir araya geldi. Ülkenin dört bir yanından günler süren yürüyüş ve bisiklet yolculuklarıyla gelen öğrenciler, ellerinde pankartlarla Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve iktidardaki Sırp İlerleme Partisi’nin (SNS) istifasını istedi.

16 DAKİKA, 16 FENER

Tam çöküş anında, yerel saatle 11.52’de kalabalık 16 dakikalık saygı duruşuna geçti. Bulvar boyunca mumlar ve çiçekler bırakıldı, akşam gökyüzüne 16 fener salıverildi. Muhalifler 140-160 bin kişinin katıldığını söylerken, polis 39 bin dedi; olay çıkmadı.

ULUSAL YAS VE BÖLGESEL DAYANIŞMA

Sırbistan hükümeti 1 Kasım 2025’i ulusal yas günü ilan etti. Bosna Hersek’teki Sırp Cumhuriyeti entitesi de aynı gün yas tuttu.

PROTESTOLAR HÜKÜMETİ HEDEF ALDI

Facia sonrası aylarca süren gösteriler hükümeti yıktı, erken seçim talepleri yükseldi. Vuçiç ise istifa ve seçim çağrılarına “hayır” dedi.