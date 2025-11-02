Menü Kapat
20°
Eski polis köy kahvesinde katliam yaptı: Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ta polislikten malulen emekli edilen 32 yaşındaki Okan Özcan, av tüfeği ile köy kahvesinde katliam yaptı. Kahvehaneye ateş açan eski polis, 2 kişiyi öldürürken 2 kişiyi de yaraladı.

Eski polis köy kahvesinde katliam yaptı: Ölü ve yaralılar var
'ta polislikten malulen emekli edilen 32 yaşındaki Okan Özcan, ile köy kahvesinde yaptı. Kahvehaneye ateş açan Özcan, Kasım Özcan ile Aydın Özbakış'ın ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Olaydan sonra polise giderek teslim olan ve psikolojik problemleri olan malulen emekli polisin köyde çetesi kurulduğuna ilişkin takıntısı olduğu belirtildi.

Olay 21.50 sıralarında Çaycuma ilçesine bağlı Coburlar köyünde yaşandı. Bir süre önce psikolojik problemler yaşadığı iddiasıyla polislikten malulen emekli edilen 32 yaşındaki Okan Özcan isimli eski polis, henüz belirlenemeyen bir nedenle elinde av tüfeği ile köy kahvehanesine geldi. Burada defalarca tüfeği ateşleyen Özcan'ın tüfeğinden çıkan saçmalar kahvehane sahibi Kasım Özcan (59), Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G.'ye (67) isabet etti.

Okan Özcan, bir araçla izini kaybettirirken olayın şokunu atlatan yaralılar ve diğerleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye çok sayıda sağlık ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

KATİL ZANLISI TESLİM OLDU

Katil zanlısının eşkâl bilgisinin bildirilmesi üzerine arama noktaları oluşturulurken diğer tüm kontrol noktalarında aramalar gerçekleştirildi. Ancak zanlı Çaycuma Adliyesi'ne gelerek burada bir polis memuruna silahlı saldırıda bulunduğunu söyleyerek teslim oldu. Jandarma ekipleri zanlıyı teslim alarak olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeğine el koydu.

Eski polis köy kahvesinde katliam yaptı: Ölü ve yaralılar var

2 YARALI KURTARILAMADI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Aydın Özbakış ile Kasım Özcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kasım Özcan'ın daha önce köyde muhtarlık yaptığı öğrenildi.

Katil zanlısı Okan Özcan'ın olaydan bir süre önce sosyal medya hesabından "Fuhuş çetesi kurmuşlar" paylaşımı yaparak bazı kişiler hakkında suçlamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Özcan'ın şiddet uyguladığı gerekçesiyle ailesi tarafından bir süre önce kendisi hakkında uzaklaştırma kararı da aldığı öğrenildi.

Jandarmada sorguya alınan katil zanlısının olayı gerçekleştirmesinin asıl sebebini araştırılırken, hayatını kaybedenlerin yakınları Çaycuma Devlet Hastanesi'nde sinir krizleri geçirdi.

