14°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Köy kahvesinde kanlı düello! Kendisine silah doğrultan adamı böyle öldürdü

Denizli'de köy kahvesinde yaşanan cinayet anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Mehmet Y. kendisine silah doğrultan Cengiz Berber'i bıçaklayarak katletti, kardeşini ise ağır yaraladı. Ortaya çıkan görüntüler herkesi dehşete düşürdü. İşte vahşi cinayetin görüntüleri...

Çivril ilçesi Yahya Mahallesi'nde yaşanan kan dondurdu. Köy kahvesinde karşılaşan iki grubun kavgası sokağa taştı. İki grup arasında çıkan kavgada Mehmet Y., kendisine silah doğrultan Cengiz ve Gökhan Berber kardeşleri defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan iki kardeş, vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Cengiz Berber yolda hayatını kaybederken, kardeşi Gökhan Berber'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Köy kahvesinde kanlı düello! Kendisine silah doğrultan adamı böyle öldürdü

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Olayın ardından şüpheli Mehmet Y., ve babası Hasan Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y., çıkarıldığı Sulh Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Köy kahvesinde kanlı düello! Kendisine silah doğrultan adamı böyle öldürdü

DEHŞET ANLARI KAMERADA

İki grubun sözlü başlayıp, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşen olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Y., babası Hasan Y., ve beraberindeki bir grup hafif ticari bir araçla köy meydanına geliyor. Burada karşılarındaki Cengiz ve Gökhan Berber kardeşlerle sözlü tartışma yaşadığı görülüyor. Daha sonra Cengiz Berber elinde bir tüfekle meydana gelerek Mehmet Y.'ye yönelttiği, çevresindekilerin ise ona engel olmaya çalıştığı dikkat çekti. Görüntülerin devamında Mehmet Y., umursamazca elinde tüfek olan Cengiz Berber'e yöneliyor ve bir anlık hamleyle saldırdığı görülüyor. Arbede anında bir kişi Cengiz Berber'in elindeki tüfeği çekip alıyor. O esnada yere düşen Cengiz Berber'e Mehmet Y., önce bıçakla saldırıyor. Mehmet Y., elindeki bıçağın düşmesinin ardından bu kez yerdeki sopayı alarak Cengiz Berber'e saldırıyor. Cengiz Berber'e birkaç darbe vurduktan sonra bırakan Mehmet Y., bu kez Gökhan Berber'e doğru gittiği görülüyor. Daha sonra yerdeki Cengiz Berber ile sözlü tartışmaya devam eden Mehmet Y., ve beraberindekiler olay yerinden ayrılıyor. Çevredeki bir grup ise yaralı Cengiz Berber'i sürükleyerek bir araca bindirip, hastaneye götürdüğü anlar yer alıyor.

Köy kahvesinde kanlı düello! Kendisine silah doğrultan adamı böyle öldürdü
