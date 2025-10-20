Menü Kapat
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
Cezaevinden kaçtı, polisi peşine taktı! Kilometrelerce süren kovalamaca sonrası yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan cezaevi firarisi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen firarinin 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 09:22

26 yaşındaki F.K. isimli cezaevi firarisi, araçla 'ın Yerköy ilçesinden 'ye geldi. Ekipler ise aldıkları ihbar sonucu aracın konumunu belirledi. Kontrol noktasına gelen araç polisin 'dur' ihtarına uymayıp yaya olarak kaçmaya başladı. Kaçmaya çalışan F.K., kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

2 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Trafik ekiplerince yapılan incelemede, aracın ve muayenesinin bulunmadığı, ayrıca firari sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. GBT sorgusunda ise F.K.'nın "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "alkol ile uyuşturucu maddenin etkisinde araç kullanmak" suçlarından hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan iki şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, trafikten men edilen araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.

ETİKETLER
#yozgat
#kaçış
#kırıkkale
#sigorta
#Alkollü Araç Kullanımı
#Cezaevi Firari
#Yakalanma
#Yaşam
