Cezaevinden kaçtı, polisi peşine taktı! Kilometrelerce süren kovalamaca sonrası yakalandı

26 yaşındaki F.K. isimli cezaevi firarisi, araçla Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kırıkkale'ye geldi. Ekipler ise aldıkları ihbar sonucu aracın konumunu belirledi. Kontrol noktasına gelen araç polisin 'dur' ihtarına uymayıp yaya olarak kaçmaya başladı. Kaçmaya çalışan F.K., kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

2 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Trafik ekiplerince yapılan incelemede, aracın sigorta ve muayenesinin bulunmadığı, ayrıca firari sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. GBT sorgusunda ise F.K.'nın "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "alkol ile uyuşturucu maddenin etkisinde araç kullanmak" suçlarından hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan iki şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, trafikten men edilen araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.