Çok sayıda adrese helikopter destekli şafak operasyonu!

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde helikopter ve dron destekli 75 ekip ve 239 personelin katılımıyla 30 adrese eş zamanlı "ŞAFAK-07 HUZUR-4" operasyonu gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kesici alet, 1 tabanca lazeri, 32 kartuş, 154 tabanca fişeği, 225 kuru sıkı tabanca fişeği ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.