27°
Çok sayıda adrese helikopter destekli şafak operasyonu!

Antalya'da 30 adrese eş zamanlı olarak "ŞAFAK-07 HUZUR-4" operasyonu düzenlendi. Operasyonlada çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve narkotik madde ele geçirilirken 10 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 09:41

Antalya'da İl ekipleri, Muratpaşa ilçesinde helikopter ve dron destekli 75 ekip ve 239 personelin katılımıyla 30 adrese eş zamanlı "ŞAFAK-07 -4" operasyonu gerçekleştirildi.

Çok sayıda adrese helikopter destekli şafak operasyonu!

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kesici alet, 1 tabanca lazeri, 32 kartuş, 154 tabanca fişeği, 225 kuru sıkı tabanca fişeği ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi. kapsamında yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

