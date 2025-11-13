Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

Doğduğundan beri kabusu yaşıyor! Adı var ama kimliği yok: 35 yıldır vatansız

Türkiye'de doğmasına rağmen annesiyle soybağı tespit edilemeyen Rasim Mert'in hayatı adeta zehir oldu. 35 yıldır kimliği olmayan, askere gidemeyen Mert, "Türkiye'de doğdum ama yok sayılıyorum" diyerek isyan etti. Tek hayalinin askere gitmek olduğunu belirten Mert bu sorunun çözülmesini talep ediyor. İşte detaylar...

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 12:10
|
13.11.2025
13.11.2025
saat ikonu 12:14

1989 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden Türk bir ailenin, Türkiye'de doğan oğulları Rasim Mert'in hayatı zorluklarla geçti. 35 yıldır annesiyle soy bağı tespit edilemeyen Mert ne askere gidebildi ne de kimlik sahibi olabildi. Doğum belgesi, diploma ve resmi evrakları bulunmasına rağmen kimlik alamayan Mert'in yaşamı adeta zehir oldu. Rasim, "Bu ülkenin insanıyım, kimliğimi almak ve yapmak istiyorum" diyerek sesini duyurmaya çalışıyor.

Doğduğundan beri kabusu yaşıyor! Adı var ama kimliği yok: 35 yıldır vatansız

SOY BAĞI TESPİT EDİLEMEDİ

1989 yılında Bulgaristan'da uygulanan asimilasyon politikalarından kaçan Türk ailelerden biri de Rasim Mert'in anne ve babasıydı. Türkiye'ye göç eden aile, önce Bursa'ya yerleşti. 1990 yılında Bursa'da dünyaya gelen Rasim, çocukluk yıllarını burada geçirdi. Ancak ailenin göçmenlik sürecinde yaşadığı bürokratik gecikmeler, onun hayatını kökten etkiledi. Baba Mert'in vefatının ardından anne-oğul İzmir'e taşındı. Rasim, doğum belgesiyle okula yazıldı, ilkokul ve ortaokulu başarıyla tamamladı. Ancak reşit olduktan sonra kimlik almak için yaptığı her başvuru, soybağı tespiti eksikliğinden dolayı sonuçsuz kaldı.

Doğduğundan beri kabusu yaşıyor! Adı var ama kimliği yok: 35 yıldır vatansız

"TÜRKİYE'DE DOĞDUM AMA YOK SAYILIYORUM"

35 yıldır kimliksiz yaşayan Rasim Mert, yaşadığı zorlukları anlatarak, "Annem ve babam Bulgaristan göçmeni. 1989'da geldiler, 1990'da ben Bursa'da doğdum. Onlar kimliklerini ben 18 yaşımı geçtikten sonra alabildiler. Ben ise doğum belgem, diplomam, okul kayıtlarım gibi birçok resmi evrakla defalarca başvurdum ama hiçbir kurumdan olumlu yanıt alamadım. Türkiye Cumhuriyeti'nde doğdum, bu topraklarda yaşadım. Ailem, kardeşlerim, akrabalarım hepsi vatandaş. Ben de kimliğime kavuşmak istiyorum" dedi.

EN BÜYÜK HAYALİNİ ANLATTI

En büyük hayalinin Türk ordusuna katılarak askerlik yapması olduğunu söyleyen Rasim Mert, "Öncelikle askerlik yapmak istiyorum. Çünkü bu benim en büyük hayalimdi. Daha sonra sigortalı bir işte çalışmak, sağlık hizmetlerinden faydalanmak, her Türk genci gibi hayatımı düzene koymak istiyorum. 35 yıldır bu ülkenin insanı olarak yaşadım ama resmi olarak yok sayılıyorum" diye konuştu.

Doğduğundan beri kabusu yaşıyor! Adı var ama kimliği yok: 35 yıldır vatansız

DİPLOMASI VAR, KİMLİĞİ YOK

Rasim Mert'in elinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından düzenlenmiş doğum belgesi, okul diploması ve çeşitli resmi belgeler bulunmasına rağmen, soybağı eksikliğinden ötürü bu belgelerin hiçbiri kimlik çıkarmasına yetmiyor. Devlet dairelerinden 'eksik belge' gerekçesiyle defalarca geri çevrilen Rasim, "Bana ‘Sen yoksun' dediler. Ama ben bu ülkede doğdum, büyüdüm. Okula gittim, Türkçe konuştum, bu bayrağın altında yaşadım. Daha ne kadar ispat etmem gerekiyor?" diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

"TEK İSTEĞİM KİMLİĞİMLE ASKER OLMAK"

Askerlik yapma hayaliyle büyüyen Rasim, kimliksizliğin yalnızca bürokratik değil, duygusal bir yük olduğunu da söylüyor. "Benim en büyük isteğim Türk ordusuna katılmak. Bu vatanı çok seviyorum. Kimliğim olmadan askere alınmam mümkün değil ama bir gün kimliğime kavuşursam ilk işim askerlik görevimi yapmak olacak" diye konuştu.

