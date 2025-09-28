Duyarlı vatandaşın ihbarı leyleğin hayatını kurtardı

Karaman'da Hasan Çelebi isimli vatandaş, Hamidiye Mahallesi Karaman Adliyesi yanındaki boş alanda yaralı ve bitkin halde leylek buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekibi geldi.

HAYDİ ekibi yaralı leyleği yakalayarak koruma kafesi içerisine koydu. Leylek daha sonra Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürülerek teslim edildi.

TEDAVİDEN SONRA DOĞAYA SALINACAK

Yaralı leyleği fark eden Hasan Çelebi, "Leyleği yaralı vaziyette yolun kenarında bulduk. Polis ekiplerine ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdik. Sağ olsunlar emniyet güçlerimiz geldi. Yaralı leyleği aldılar ve götürdüler" diye konuştu.

Yaralı leyleğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.