Edirne'de acı ölüm! Kestiği ağaç sonu oldu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Hamidiye köyünde, Kahraman Demirkıran (25), motorla kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine köye hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Demirkıran, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Genç adamın cenazesi, kesin ölüm nedenini belirlemek için hastane morguna gönderildi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay, köyde derin bir üzüntüye neden olurken, jandarma ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.