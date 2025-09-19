Menü Kapat
Hava Durumu
22°
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

En büyük hayali Japonya'yı görmekti... 19 yaşındaki Türk gencinin şüpheli ölümü

En büyük hayali Japonya'yı görmek olan 19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun'un Tokyo'daki sır ölümünde ailenin iddiaları tüyler ürpertti. Japon yetkililerin, 19 yaşındaki gencin ölümüne önce 'virüs' ardından 'intihar' demesi aileyi şüpheye düşürdü. Acılı baba Mehmet Uzun oğlunun hayat dolu olduğunu intihar etmiş olma ihtimali olmadığını belirtti.

En büyük hayali Japonya'yı görmekti... 19 yaşındaki Türk gencinin şüpheli ölümü
KAYNAK:
Yeni Asır
|
GİRİŞ:
19.09.2025
09:51
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
09:51

Menemen'de yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun uzun süredir hayalini koyduğu seyahatini gerçekleştirmek için Tokyo'ya gitti. İzmirli gencin Tokyo'daki otel odasında cansız bedenin bulundu. Japon yetkililer Mehmet Arda için önce virüsten hayatını kaybetti dedi ardından ettiğini iddia etti.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN JAPONYA'YA GİTTİ

İzmir Menemen'de yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun, hayranı olduğu Japonya'yı görmeye gitti. Tokyo'daki oteline yerleşen 19 yaşındaki gençten kısa süre sonra kahreden haber geldi.

En büyük hayali Japonya'yı görmekti... 19 yaşındaki Türk gencinin şüpheli ölümü

JAPON YETKİLİLERİN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALARI ŞÜPHELENDİRDİ

Tokyo'da kaldığı otel odasında hareketsiz halde bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Japon yetkililer aile Mehmet Arda Uzun'un sebebini önce ''ten dolayı olduğunu açıkladı. Ardından yetkilier karar değiştirerek 19 yaşındaki gencin 'intihar' ettiğini belirtti.

En büyük hayali Japonya'yı görmekti... 19 yaşındaki Türk gencinin şüpheli ölümü

'OĞLUM İNTİHAR ETMİŞ OLAMAZ'

Otel odasında cansız bedeni bulunan Mehmet Arda'nın ölümü hakkında Japon yetkililerin çelişkileri açıklamaları sonrası aile oğullarının ölümünün şüpheli bulduğunu açıkladı. Acılı baba Mehmet Uzun ise oğlunun hayat dolu biri olduğunu intihar etmiş olmayacağını belirterek, "Bu şüpheli ölümün peşini bırakmayacağız. Arda'nın gezmeye gidip intihar ettiğine inanmıyorum" dedi.

En büyük hayali Japonya'yı görmekti... 19 yaşındaki Türk gencinin şüpheli ölümü

EŞYALARI EKSİK

Japon polisi, Mehmet Arda Uzun'un hayatını kaybettiği odayı ve odada buldukları eşyaları fotoğraflayıp ailesine gönderdi. Esrarengiz ölümle ilgili soruşturma başlatılırken acılı aile, Arda'nın kişisel eşyalarından bazılarının da kayıp olduğunu iddia etti.

En büyük hayali Japonya'yı görmekti... 19 yaşındaki Türk gencinin şüpheli ölümü

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Mehmet Arda Uzun'un Japonya'da hayatını kaybetmeden önceki son görüntüsü de ortaya çıktı.

En büyük hayali Japonya'yı görmekti... 19 yaşındaki Türk gencinin şüpheli ölümü
