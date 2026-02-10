Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Erzurum, Kars, Van'da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Çarşamba valilik kar tatili açıklamaları

Erzurum, Kars, Van'da 11 Şubat'ta okullar tatil mi sorusu öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre Erzurum, Kars ve Van'da kar yağışları 11 Şubat 2026 Çarşamba günü de devam edecek. Kar yağışlarının devam etmesi üzerine öğrenciler ve velilerin gözleri valiliklerden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki Erzurum, Kars, Van'da yarın okullar tatil mi?

Erzurum, Kars, Van'da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Çarşamba valilik kar tatili açıklamaları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.02.2026
16:16
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
16:16

Erzurum, Kars, Van'da yarın okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. MGM tarafından açıklamam bilgilere göre Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Bingöl, Tunceli ve Muş illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, çiğ tehlikesi, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu. MGM tarafından yapılan uyarıların ardından öğrenciler ve veliler tarafından Erzurum, Kars, Van'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Erzurum, Kars, Van'da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Çarşamba valilik kar tatili açıklamaları

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 11 ŞUBAT?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Erzurum'da kar yağışı 11 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'a kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise gün içerisinde -1 ila 4 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Erzurum Valiliği tarafından ise okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde yetkililer tarafından yapılacak olan incelemelerin ardından okulların 11 Şubat'ta tatil olup olmayacağı netlik kazanacak. Erzurum Valiliği tarafından herhangi bir açıklama yapılmazsa okullarda eğitim-öğretime devam edilecek.

Erzurum, Kars, Van'da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Çarşamba valilik kar tatili açıklamaları

KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 11 ŞUBAT?

Kars Valiliği tarafından 11 Şubat 2026 Çarşamba günü okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Aksi bir açıklama gelmediği takdirde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime devam edilecek. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre kar yağışları 11 Şubat 2026 Çarşamba günü gece yarısına kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise -5 ila 1 derece arasında olması bekleniyor.

Erzurum, Kars, Van'da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Çarşamba valilik kar tatili açıklamaları

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 11 ŞUBAT?

Van'da bugün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur görülecek. Gece yarısından itibaren ise yağışlar etkisini artıracak ve kar yağışına dönüşecek. 11 Şubat 2026 Çarşamba günü ise kar yağışı öğle saatlerinde kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarının il genelinde 0 ila 6 derece arasında olması bekleniyor. Van'da yarın okulların tatil olacağına dair henüz valilik tarafından bir açıklama yapılmadı. MGM tarafından Van için paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle:

Erzurum, Kars, Van'da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Çarşamba valilik kar tatili açıklamaları
