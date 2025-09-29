Eşine şiddet uygulayan adamın sözleri şoke etti! Özrü kabahatinden büyük

Adana'da yaşayan 38 yaşındaki Ramazan Çam, 15 yıl önce K.Ç. (38) ile evlendi. Çam’ın eşine şiddet uygulaması nedeniyle K.Ç. bir süre sonra ayrılmak istedi. Şiddet gördüğü için dört kez uzaklaştırma kararı aldıran K.Ç., İstanbul’dan memleketi Adana’ya döndü. Bunun üzerine Çam da eşinin peşinden Adana’ya geldi.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETTİ, CEZAEVİNE GİRDİ

Ağustos 2024’te boşanma davası açıldı ancak dava henüz sonuçlanmadı. Dört kez uzaklaştırma kararı alan Ramazan Çam, bu kararları ihlal ettiği için cezaevine girip çıktı.

"NE YAPTIĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR"

Oto tamirciliği yapan Çam, eşini çok sevdiğini ve ayrılmak istemediğini belirterek, “Kendi hataları var, ne yaptığını çok iyi biliyor. Sadece bu nedenle şiddet uyguladım. Burada şiddet göstermedim, sadece İstanbul’da dövdüm. 4 ay uzaklaştırma aldım. Her yanına gittiğimde hapis cezası çıkıyor. Eşimle nasıl görüşeceğim? Boşanma davasını o açtı ama ben eşimi çok seviyorum, yuvamı kurtarmak istiyorum. Ona sırılsıklam aşığım, artık onsuz yapamam” ifadeleri var.

"BUNDAN SONRA KESİNLİKLE ŞİDDET UYGULAMAYACAĞIM"

Eşine şiddet uyguladığı için çok pişman olduğunu belirten Çam, "Bundan sonra kesinlikle şiddet uygulamayacağım. Şiddet uygulayan biri olarak diğer erkeklere tavsiyem kesinlikle yapmasınlar. Geçtiğimiz bayramda 3 gün cezaevinde kaldım. Cezaevine gireceğimi bilsem de yaklaşmak zorundayım. Çünkü eşimi ben çok seviyorum. Ama o beni istemiyor" dedi.