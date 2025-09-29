Menü Kapat
Yaşam
Eşine şiddet uygulayan adamın sözleri şoke etti! Özrü kabahatinden büyük

Adana'da eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma alan bir adam, diğer hemcinslerine seslendi. Bir yandan erkeklere eşlerine şiddet uygulamaması geretiğini söyleyen adam, diğer yandan da yaşadığı olayları anlattı. Adamın ifadeleri okuyanları şoke etti.

Eşine şiddet uygulayan adamın sözleri şoke etti! Özrü kabahatinden büyük
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 10:57

Adana'da yaşayan 38 yaşındaki Ramazan Çam, 15 yıl önce K.Ç. (38) ile evlendi. Çam’ın eşine uygulaması nedeniyle K.Ç. bir süre sonra ayrılmak istedi. Şiddet gördüğü için dört kez aldıran K.Ç., İstanbul’dan memleketi Adana’ya döndü. Bunun üzerine Çam da eşinin peşinden Adana’ya geldi.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETTİ, CEZAEVİNE GİRDİ

Ağustos 2024’te davası açıldı ancak dava henüz sonuçlanmadı. Dört kez uzaklaştırma kararı alan Ramazan Çam, bu kararları ihlal ettiği için cezaevine girip çıktı.

Eşine şiddet uygulayan adamın sözleri şoke etti! Özrü kabahatinden büyük

"NE YAPTIĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR"

Oto tamirciliği yapan Çam, eşini çok sevdiğini ve ayrılmak istemediğini belirterek, “Kendi hataları var, ne yaptığını çok iyi biliyor. Sadece bu nedenle şiddet uyguladım. Burada şiddet göstermedim, sadece İstanbul’da dövdüm. 4 ay uzaklaştırma aldım. Her yanına gittiğimde hapis cezası çıkıyor. Eşimle nasıl görüşeceğim? Boşanma davasını o açtı ama ben eşimi çok seviyorum, yuvamı kurtarmak istiyorum. Ona sırılsıklam aşığım, artık onsuz yapamam” ifadeleri var.

Eşine şiddet uygulayan adamın sözleri şoke etti! Özrü kabahatinden büyük

"BUNDAN SONRA KESİNLİKLE ŞİDDET UYGULAMAYACAĞIM"

Eşine şiddet uyguladığı için çok pişman olduğunu belirten Çam, "Bundan sonra kesinlikle şiddet uygulamayacağım. Şiddet uygulayan biri olarak diğer erkeklere tavsiyem kesinlikle yapmasınlar. Geçtiğimiz bayramda 3 gün cezaevinde kaldım. Cezaevine gireceğimi bilsem de yaklaşmak zorundayım. Çünkü eşimi ben çok seviyorum. Ama o beni istemiyor" dedi.

