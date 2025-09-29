Menü Kapat
19°
Editor
 Özge Sönmez

Barış Boyun'un korkunç ölüm talimatları! Ses kayıtları ortaya çıktı: 'Tüm Türkiye bunu konuşacak'

Silahlı suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un ev hapsindeyken ortam dinlemesine takılan ses kayıtları ortaya çıktı. Boyun'un ölüm talimatları tek tek deşifre oldu. Kayıtların Türk soruşturma birimlerine anlık olarak iletilmesiyle 4 silahlı ve bombalı saldırının engellendiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Barış Boyun'un korkunç ölüm talimatları! Ses kayıtları ortaya çıktı: 'Tüm Türkiye bunu konuşacak'
Sabah
29.09.2025
29.09.2025
saat ikonu 08:34

'nın Milano kehtinde cezaevinde tutuklu bulunan elebaşı Barış Boyun'la ilgili ortaya çıkan ses kayıtları kan dondurdu. İtalya'da ev hapsinde bulunduğu sırada yapılan ortam dinlemesiyle korkunç ölüm talimatları tek tek deşifre edildi.

Barış Boyun'un korkunç ölüm talimatları! Ses kayıtları ortaya çıktı: 'Tüm Türkiye bunu konuşacak'

KAPALI KAPILAR ARDINDA GERÇEKLEŞEN GÖRÜŞME

4 saatlik kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmeye, Türk heyetinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Dönmez, Boyun'a yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Ceyhun'un da aralarında olduğu 6 kişi katıldı.

İtalyan heyetinden ise Milano Başsavcı Vekili Bruna Albertini, Catanzaro Savcısı Paolo Sirleo, Milano ve Catanzaro Savcılığı'ndan Nicola Lelario, hazır bulundu. saat 14.00'da başlayıp 18.00'da sona erdi.

Barış Boyun'un korkunç ölüm talimatları! Ses kayıtları ortaya çıktı: 'Tüm Türkiye bunu konuşacak'

KAYITLAR 2 TERABAYTLIK HARDDİSKTE

İtalyan heyet, Türk heyetinin istediği Barış Boyun'un İtalya Viterbo'da ev hapsindeyken 90 gün boyunca yapılan ortam dinlemesine ilişkin ses kayıtlarını da bu toplantıda Türk heyete teslim etti.

Boyun, 'de bulunan örgüt üyelerine, Facetime, Whatsapp, Instagram ve Telegram üzerinden yaptığı binlerce telefon görüşmeleriyle talimatlar yağdırarak örgütü yönetmeye devam ediyordu. İşte bu döneme ait ortam dinlemelerinin ses kayıtlarını içeren NT...X seri numaralı 2 terabaytlık sabit diski, Türk heyetine sunuldu. Boyun'un İtalya'daki evinden 90 gün boyunca evde yaptığı özellikle karşı tarafın da sesinin kayıt altına alındığı Facetime, Instagram, Telegram, Whatsapp telefon görüşmeleri tek tek çözülmeye başlandı.

Barış Boyun'un korkunç ölüm talimatları! Ses kayıtları ortaya çıktı: 'Tüm Türkiye bunu konuşacak'

Yaklaşık 30 bin ses kaydı olduğu ve 10 bin sayfa tutacağı tahmin edilen kayıtlardan bugüne kadar 600 sayfalık bir kısmının deşifre edildiği, deşifre çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Kayıtların çözümüyle Barış Boyun Silahlı Suç Örgütünün tüm bağlantıları çıkarılacak. Savcılığın kayıtları deşifre etmesiyle birlikte, örgüte yeni operasyonlar yapılarak çökertilmesi amaçlanıyor.

4 SALDIRI ENGELLENDİ

İtalyan soruşturma birimlerinin yaptığı anlık bilgilendirmeler sayesinde, Saralların Çerkezköy'deki fabrikasına yönelik saldırısı girişimi, Ali Uğur Uzun, ünlü kebapçı Nusret Gökçe ve Sakarya'da Ali Kaplan ve kardeşine yönelik silahlı saldırı girişimleri engellendi. Hem Türk hem de İtalyan soruşturma birimleri, bu süreçte İtalya-Türkiye arası mekik dokudu. İlk engellenen girişimi, geçtiğimiz yıl 21 Mart günü yaşandı.

Barış Boyun'un korkunç ölüm talimatları! Ses kayıtları ortaya çıktı: 'Tüm Türkiye bunu konuşacak'

Sarallar'a ait olduğu iddia edilen Çerkezköy'deki Kurtoğlu Alüminyum fabrikası ve fabrikanın arkasında bulunan Burhanettin Saral'ın sauna ve spor salonu da bulunan evine motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı planladı. İtalyanların anlık bildirimleriyle, saldırı gerçekleşmeden şüpheliler LAW silahı, kalaşnikof ve el bombalarıyla yakalandı. İki şüpheli itirafçı oldu.

Barış Boyun'un korkunç ölüm talimatları! Ses kayıtları ortaya çıktı: 'Tüm Türkiye bunu konuşacak'

"SİLAHLARIN OLDUĞU ARACI YAKIN"

İtalyan birimleri yaptıkları dinlemelerle, 17 Nisan 2024'te Boyun'un 'Ersin' isimli kişinin intikamını almak için Sakarya'da bulunan Sarallar'a yakınlığıyla bilinen Ali Kaplan ve kardeşine yönelik saldırı talimatı verdiğini saptadı. Hemen Türk soruşturma birimlerine bildirimde bulunuldu.

Barış Boyun'un korkunç ölüm talimatları! Ses kayıtları ortaya çıktı: 'Tüm Türkiye bunu konuşacak'

Saldırı için görevlendirdiği 3 kişiden biri olan Harun Akgün'e ise en geç 25-26 Nisan tarihinde eylemi gerçekleştirmesini söyledi. Ancak İtalyan birimlerin yaptığı anlık bildirimlerle 13 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Boyun'un tetikçilere, "Sakarya'dan kaçmak için araç ayarlayın. Silahların olduğu aracı da yakın" talimatını verdiği saptandı.

AMBULANSLI SALDIRI PLANLADI

Çerkezköy'deki saldırısı deşifre olan Boyun, Sarallar'a bağlı Ali Uğur Uzun'u öldürmek için yeni arayışlara girdi. Dinlemelere göre Boyun, 22 Mayıs 2024 günü Uzun'a yönelik uzun namlulu silahlarla saldırı planladı. Eylem için bir ambulans içerisinde 6 şahıs tarafından Uzun'un İstanbul Göktürk'teki bahçeli evine yönelik saldırıda bulunulacaktı.

İtalyanların bildirdiği bilgiler doğrultusunda aynı gün harekete geçildi. Uzun'un evine yönelik keşif faaliyeti yapan Ali Yaş gözaltına alındı. Boyun'un, Yaş'a Telegram üzerinden, "Sana bir adres vereceğim.
Orada Gürcistan plakalı araç var mı? Gidip kontrol edebilir misin?" dediği saptandı. Yaş, tutuklandı. Cinayet teşebbüsü İtalyan birimlerin anlık bildirimiyle engellendi.

Barış Boyun'un korkunç ölüm talimatları! Ses kayıtları ortaya çıktı: 'Tüm Türkiye bunu konuşacak'

"TÜM TÜRKİYE BUNU KONUŞACAK"

Boyun'un "Ghettoman1453" isimli icloud hesabından şüpheli Ali Keleş'e, "Sen bu arkadaşlara sahip çık. Fabrikaya yapacakları iş bitirdikten sonra gerisi seni ilgilendirmez. Bu fabrika sahipleri Sarallar. Sarallar, Yunanistan'da 6 kardeşimizi öldürttü.

Biz de bunlardan intikamımızı alacağız" dediği belirlendi. Boyun, yine bu saldırıyla ilgili yaptığı telefon görüşmelerinde, "Bana 1 hafta verin, büyük hazırlıklar yapıyorum.

Tüm Türkiye bunu konuşacak. Fabrikayı havaya uçuracağım. Fabrika kapısının üzerine 'Kapıyı çalanların kapısını çalıyoruz' yazdıracağım" ifadelerini kullanıyor. Eylemin başarısız olmasından sonra ise, "O kaleyi onun başına yıkacağım. Polis olmasaydı dün gece işi bitirmiş olacaktık. Bundan sonra durmayacağım. Herkes dikkatli olsun" dediği belirlendi.

500 ÖRGÜT ÜYESİ TUTUKLU

Barış Boyun Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik bugüne kadar toplam 6 iddianame düzenlendi. 1000 şüpheli hakkında dava açılırken toplam 500 örgüt üyesi ve yöneticisi tutuklu durumda bulunuyor.

Barış Boyun'un korkunç ölüm talimatları! Ses kayıtları ortaya çıktı: 'Tüm Türkiye bunu konuşacak'
