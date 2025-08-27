Evinde ölü bulunan Helin'in son mesajı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta tek yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Helin Uçar'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirince korkunç olay ortaya çıktı. Eve giren ekipler genç kız yalnız yaşadığı evde ölü olarak buldu. Helin'in sır dolu ölümü araştırılırken, yeni detaylar da ortaya çıktı. Uçar'ın arkadaşına attığı son mesaj dikkat çekti.

'SORUNLARIM VAR'

Helin'in yakın bir arkadaşına "Sorunlarım var." diye mesaj attığı öğrenildi.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İç mimarlık bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Helin Uçar'dan haber alamayan yakınları İstanbul'a geldi. Çilingirle girilen evde genç kız yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.