Evinde ölü bulunan Helin'in son mesajı ortaya çıktı

İstanbul'da iç mimarlık okuyan üniversite öğrencisi Helin Uçar evinde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölümünün ardından Helin'in arkadaşına yolladığı son mesaj da ortaya çıktı. İşte sır dolu ölümde yeni detaylar...

Evinde ölü bulunan Helin'in son mesajı ortaya çıktı
'ta tek yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Helin Uçar'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirince korkunç olay ortaya çıktı. Eve giren ekipler genç kız yalnız yaşadığı evde ölü olarak buldu. Helin'in sır dolu ölümü araştırılırken, yeni detaylar da ortaya çıktı. Uçar'ın arkadaşına attığı son mesaj dikkat çekti.

Evinde ölü bulunan Helin'in son mesajı ortaya çıktı

'SORUNLARIM VAR'

Helin'in yakın bir arkadaşına "Sorunlarım var." diye mesaj attığı öğrenildi.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Evinde ölü bulunan Helin'in son mesajı ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

İç mimarlık bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Helin Uçar'dan haber alamayan yakınları İstanbul'a geldi. Çilingirle girilen evde genç kız yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili başlatıldı.

Evinde ölü bulunan Helin'in son mesajı ortaya çıktı
