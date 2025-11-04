Menü Kapat
Fotoğrafçıların yeni rotası Gabar Dağı! 7 katlı apartman mağara görenleri büyülüyor

Kasım 04, 2025 16:13
1
gabar dagi

Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde yer alan tarihi yerleşim yeri son dönemlerde fotoğraf sanatçılarının popüler destinasyonları arasında yer almaya başladı. Halk arasında 7 katlı apartman mağara olarak bilinen tarihi bölge hem tarih hem de doğa severlerin ilgisini çekiyor.

2
gabar dagi

Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü Gabar Dağı Kırkağaç mevkiinde yer alan Gabar Dağı'nda yer alan eşsiz yapı sarp kayalıklara oyulmuş ve geçmiş dönemlerde sıra ibadet ve eğitim amacıyla kullanılmış bölümlerden oluşuyor. Yedi farklı katmanda birbirine bağlı odacıkları bulunan ilginç yapı halk arasında Ulya Şeyhan olarak da biliniyor.

3

Sahip olduğu yüzlerce mağara ile halk arasında manevi bir değere de sahip olan alan hem fotoğraf sanatçıları hem de doğa severler tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

4

ESKİDEN YASAKLIYDI

Birçok yeri gezen ve daha önce bu muhteşem yapıyı görme imkânı bulamadığı için üzgün olduğunu belirten Devran Mola yaptığı açıklamada "Milattan önce 2 bin 500 yıllara dayanan bir mağara şeklinde apartman odacıklar söz konusu. Daha önde gerek ev olarak gerek medrese olarak, diğer yaşam alanları olarak kullanmışlar. Büyük bir bölümü tahripten dolayı yıkılmasına rağmen halen apartman etkisini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

5

“İKİ YILDIR GÖRMEYE BAŞLADIK”

Bölgeyi gezme fırsatı bulan Dilovan Mete ise ''Şırnak'ın doğal güzelliklerinden her zaman mahrum bırakıldık. Böyle tarihi yerlere yeni 2 yıldır görmeye başladık. Burada hem apartman mağaralarını gezdik. Şırnak bölgesinin birçok tarihi yerleri oraların gelip görülmesi gereken alanlar. Buranın doğal güzellikleri var, dağın temiz havasını alıyoruz. Burada arkadaş gruplarımızla beraber doğa yürüyüşü yaptık. Piknik tadında geziler düzenledik, gelip görülmesi gerekilen bir yer'' dedi.

6

“APARTMAN MAĞARA BÖLGESİNİ ROTA HALİNE GETİRDİK”

Tarihi yerleri gezmek için kulüp kurduklarını ve bu şekilde bölgeyi tanımak isteyen turistleri gezdirdiklerini aktaran Metin Baykara, apartman mağaraları bölgesini doğa severler için yürüyüş ve rota haline getirdiklerini kaydetti.

