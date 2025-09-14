Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Galata Kulesi’nde görsel şölen ve milli maç heyecanı bir arada!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sporseverler için görsel şölen ve milli coşku bir arada... Türkiye Millî Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynayacağı final maçı, 14 Eylül 2025’te Galata Kulesi’ne yansıtılacak. Sporseverler hem maçı izleyip hem tarihi dokuyu yaşayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galata Kulesi’nde görsel şölen ve milli maç heyecanı bir arada!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 11:28

Türkiye Millî Takımımızın heyecanı, ülkemizin en önemli simgelerinden biri olan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı ’ne yansıtılacak.

Galata Kulesi’nde görsel şölen ve milli maç heyecanı bir arada!

Almanya ile oynanacak final müsabakası için millî takımımıza destek olmak ve bu tarihi atmosferde coşkuyu paylaşmak üzere sporseverler Galata Kulesi önünde buluşacak.

Galata Kulesi’nde görsel şölen ve milli maç heyecanı bir arada!

Final maçı yansıtması, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.00’de İstanbul Galata Kulesi’nde gerçekleştirilecek.

Galata Kulesi’nde görsel şölen ve milli maç heyecanı bir arada!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu özel , sporu ve tarihi bir araya getirerek unutulmaz bir atmosfer sunacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye Almanya basketbol maçı nerede oynanacak, saat kaçta? EuroBasket final maçının oynanacağı yer belli oldu
ETİKETLER
#Spor
#Basketbol
#Etkinlik
#galata kulesi
#final maçı
#Türkiye Milli Basketbol
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.