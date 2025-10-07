Gaziantepli usta ilmek ilmek işliyor, yurt dışından alıcısı var! Fiyatı ortalama 100 bin TL

Gaziantep’te tarihi Tütün Hanı'nda günümüzde kaybolan meslekler arasında görülen bakırcılık öne çıkıyor. Mesleğine çocukluk yıllarında başlayan 56 yaşındaki usta Kamil Şingin, geleneksel yöntemlerle işlediği bakır ürünlere sanatsal değer katıyor.

Usta, emeğin ve sabrın ürünü olan el işlemesinde son olarak tarihi Memlük dönemine dayanan "Çeşm-i Bülbül" adıyla bilinen özel ibrik modelini ise müşterisine 100 bin TL'ye işliyor.

HİÇBİR TEKNOLOJİK ALET KULLANILMIYOR

Yaklaşık 1 ayda işlediği bu zahmetli ürünleri hiçbir teknolojik alet kullanmadan yapıyor. Osmanlı, Selçuklu, İran ve farklı yörelere özgü stillerde yapılan bu ibrikler, geçmişte dönemin zenginleri tarafından kullanılmasıyla biliniyor. Günümüzde ise sanat değeri yüksek nadide birer koleksiyon ürünü olarak görülüyor.

"HANGİ DÖNEME AİTSE O DÖNEMİN MOTİFLERİYLE SÜSLENİYOR''

Bakır ibriklerin ekonomik gücü yüksek bireyler tarafından tercih edildiğini söyleyen usta Şingin, "Her alıcının ulaşabileceği bir ürün olmasa da, özel koleksiyonculara hitap eden bu eserler özellikle yabancı müşterilerden ilgi görüyor. Hatta Makedonya'dan bir alıcı, bu eşsiz ibriğin yeni sahibi olacak. Çeşm-i Bülbül olarak adlandırılan bu ibrik modeli, Memlük dönemine ait bir eserdir. Tamamı el işçiliğiyle yapılır, fabrikasyon değildir. Kişiye özel üretilen bu tür eserlerde seri üretim söz konusu olamaz. En fazla iki ya da üç adet yapılabilir. Yapım aşamasında ölçüler belirlenir ve ürün dövülerek şekillendirilir. Önce elde form verilir, ardından hangi döneme aitse o dönemin motifleriyle süslenerek ortaya bir sanat eseri çıkarılır. Kullanım alanları, o dönemin medeniyetlerinde kişilerin ekonomik gücüne göre değişmiştir. Bu tür ibrikler genellikle dönemin en zenginleri tarafından tercih edilmiştir. Osmanlı, Selçuklu, İran ya da yöresel stillerde üretilen çeşitleri vardır, her yörenin kendine özgü bir tarzı bulunur" dedi.

"BU ÜRÜNLERİN DEĞERİ YAPIM AŞAMASINA VE VERİLEN EMEĞE GÖRE BELİRLENİR"

Bakır ibriklerin emeğin ve sabrın ürünü olduğunu ifade eden usta Şingin, "Bu ürünlerin değeri yapım aşamasına ve verilen emeğe göre belirlenir. Ortalama 100 bin lira civarında bir fiyat biçilir. Ancak bu rakam, emeğin karşılığını yansıtmaktan çok sanatın değerini simgeler. Çünkü burada esas olan para değil, ortaya çıkan sanat eseridir. Söz konusu modelin çizim ve işleme aşaması bir hafta sürmüştür. Ancak eserin tamamen bitirilmesi yaklaşık bir ila bir buçuk ayı bulur. Bu tür sanat eserlerine talep çok sınırlıdır; herkesin alıp evine koyabileceği bir ürün değildir. Alıcıları milyonda bir olsa da, özellikle yabancı müşterilerden ilgi görmektedir. Örneğin, bu eserin Makedonya'dan bir alıcısı bulunmaktadır" diye konuştu.