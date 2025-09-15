Gaziantep’te ıslak mendil fabrikasında yangın!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir ıslak mendil üretim fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çalışanlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi’ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

ALEVLER 2 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Ekiplerin yer yer soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.