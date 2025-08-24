Gece yarısı sıraya girdiler! 8 saat kuyrukta beklediler

Fulya’da bir market zinciri ilçeyi birbirine kattı. Şube açılışına özel hediye çeki kampanyası düzenleyen markete vatandaşlar akın etti. Gece saatlerinden itibaren marketin önünde uzun sıralar oluşturan vatandaşlar, uzun bekleyiş sonrasında hediye alışveriş çekini aldıktan sonra markete adeta hücum etti.

Açılış ile birlikte markete giren vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandı. Çoğunlukla gıda ve mutfak ürünlerini tercih eden vatandaşların oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı. Gece saatlerinden itibaren başlayan ve kilometrelerce uzayan kuyruk havadan görüntülendi.

SANDALYE İLE GELDİLER

Açılışa sandalyesi ile gelen Seher Solmaz isimli vatandaş, "Saat 06.30’da biz buradaydık. Ayakta duramıyoruz, yoruluyoruz diye sandalyemizi de getirdik. Çok mutlu olduk buraya açıldığı için. 2 aydır reklamını duyuyorduk, bunu bekliyorduk hoşumuza gitti geldik. Hediye çeki dağıtacaklar. Türk kahvesi, özellikle çok seviyorum, indirimde olduğu için, makarna özellikle. Bazı şeyler alacağız" diye konuştu.

Oluşan uzun kuyrukta bekledikten sonra kartını alan bir vatandaş, "Eve alışveriş yapacağız, genel itibariyle çay, kahve tereyağ. Sabah namazından sonra buradaydım" dedi.

Mağazanın açılış töreninde konuşan yetkili, "Beşiktaş’ımıza daha uygun, daha hesaplı, daha kaliteli hizmet verebilmek için bu mağazayı sizin için, arkadaşlarımız sağ olsun 7-24 hiç dinlenmeden hazır hale getirdiler. Onlara herkesin huzurunda teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.