Avatar
Editor
 Merve Yaz

Gece yarısı sıraya girdiler! 8 saat kuyrukta beklediler

İstanbul Beşiktaş'ta açılacak bir zincir markette hediye çeki verileceğini öğrenen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren akın etti. Bazı vatandaşlar ayakta durup yorulmamak için sandalyelerini de yanlarında getirdi. Yaklaşık 8 saat bekleyen müşteriler genellikle gıda ve mutfak malzemesi almayı tercih etti.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.08.2025
12:44
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
12:44

Fulya’da bir market zinciri ilçeyi birbirine kattı. Şube açılışına özel kampanyası düzenleyen markete vatandaşlar akın etti. Gece saatlerinden itibaren marketin önünde uzun sıralar oluşturan vatandaşlar, uzun bekleyiş sonrasında hediye çekini aldıktan sonra markete adeta hücum etti.

Gece yarısı sıraya girdiler! 8 saat kuyrukta beklediler

Açılış ile birlikte markete giren vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandı. Çoğunlukla gıda ve mutfak ürünlerini tercih eden vatandaşların oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı. Gece saatlerinden itibaren başlayan ve kilometrelerce uzayan kuyruk havadan görüntülendi.

Gece yarısı sıraya girdiler! 8 saat kuyrukta beklediler

SANDALYE İLE GELDİLER

Açılışa sandalyesi ile gelen Seher Solmaz isimli vatandaş, "Saat 06.30’da biz buradaydık. Ayakta duramıyoruz, yoruluyoruz diye sandalyemizi de getirdik. Çok mutlu olduk buraya açıldığı için. 2 aydır reklamını duyuyorduk, bunu bekliyorduk hoşumuza gitti geldik. Hediye çeki dağıtacaklar. Türk kahvesi, özellikle çok seviyorum, indirimde olduğu için, makarna özellikle. Bazı şeyler alacağız" diye konuştu.

Gece yarısı sıraya girdiler! 8 saat kuyrukta beklediler

Oluşan uzun kuyrukta bekledikten sonra kartını alan bir vatandaş, "Eve alışveriş yapacağız, genel itibariyle çay, kahve tereyağ. Sabah namazından sonra buradaydım" dedi.

Gece yarısı sıraya girdiler! 8 saat kuyrukta beklediler

Mağazanın açılış töreninde konuşan yetkili, "’ımıza daha uygun, daha hesaplı, daha kaliteli hizmet verebilmek için bu mağazayı sizin için, arkadaşlarımız sağ olsun 7-24 hiç dinlenmeden hazır hale getirdiler. Onlara herkesin huzurunda teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#beşiktaş
#kampanya
#alışveriş
#hediye çeki
#Market Açılışı
#Yaşam
