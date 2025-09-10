Menü Kapat
SON DAKİKA!
Yaşam
Genç adam kiraladığı araçta ölü bulundu! Arkadaşlarını arayıp bu sözleri söylemiş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarını arayarak kötü olduğunu söyleyen genç, kiraladığı lüks aracın içinde ölü bulundu. Başından vurulan gencin başına ne geldiği ise Adli Tıp raporu ile ortaya çıkacak.

Genç adam kiraladığı araçta ölü bulundu! Arkadaşlarını arayıp bu sözleri söylemiş
ilçesi Oymapınar Barajı'ndan Akseki Kepezbeleni Mahallesi'ne giden yol üzerinde korkunç bir olay yaşandı. 23 yaşındaki Ferhat C., sabah saatlerinde arkadaşlarını arayarak kötü olduğunu söyleyerek konum attı. Olay yerine gelen gençler gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Genç adamı kiraladığı lüks bir araç içerisinde başından vurulmuş halde buldu.

Genç adam kiraladığı araçta ölü bulundu! Arkadaşlarını arayıp bu sözleri söylemiş

HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isterken, Ferhat C.'yi kendi araçlarına alarak Manavgat yönüne doğru yola çıktı. Oymapınar Mahallesi'ne geldiklerinde karşılarından gelen ambulansa teslim edilen genç, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç adam kiraladığı araçta ölü bulundu! Arkadaşlarını arayıp bu sözleri söylemiş

"AKIL SIR ERDİREMİYORUZ"

Hastaneye gelen yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, genci hastaneye getiren arkadaşları, "Yaklaşık bir haftadır Kahramanmaraş'taydı, bugün Manavgat'a döneceğini söylemişti. Böyle bir şey yapmasına akıl sır erdiremiyoruz" ifadelerini kullandı.
Ferhat C.'nin cenazesi, jandarma olay yeri incelemesi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Genç adam kiraladığı araçta ölü bulundu! Arkadaşlarını arayıp bu sözleri söylemiş
