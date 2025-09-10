Genç adam kiraladığı araçta ölü bulundu! Arkadaşlarını arayıp bu sözleri söylemiş

Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı'ndan Akseki Kepezbeleni Mahallesi'ne giden yol üzerinde korkunç bir olay yaşandı. 23 yaşındaki Ferhat C., sabah saatlerinde arkadaşlarını arayarak kötü olduğunu söyleyerek konum attı. Olay yerine gelen gençler gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Genç adamı kiraladığı lüks bir araç içerisinde başından vurulmuş halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isterken, Ferhat C.'yi kendi araçlarına alarak Manavgat yönüne doğru yola çıktı. Oymapınar Mahallesi'ne geldiklerinde karşılarından gelen ambulansa teslim edilen genç, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"AKIL SIR ERDİREMİYORUZ"

Hastaneye gelen yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, genci hastaneye getiren arkadaşları, "Yaklaşık bir haftadır Kahramanmaraş'taydı, bugün Manavgat'a döneceğini söylemişti. Böyle bir şey yapmasına akıl sır erdiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ferhat C.'nin cenazesi, jandarma olay yeri incelemesi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.