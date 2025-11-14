Gençlerin kavgasında kan aktı! Saldırgan hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı

Antalya Kumluca'da bugün saat 13.00'da iki grup arasında başlayan tartışmayı esnaf müdahale ederek sonlandırdı. Bölgeden esnafın müdahalesi sonrası uzaklaşan gruplar 5 dakika sonra aynı yere bir daha geldi.

GENCİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Yine tartışmaya başlayan gençlerden M.K., Mustafa Ö. isimli genci bacağından bıçakladı. Bıçaklanan genç acıyla geri çekilirken, şüpheli hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Mustafa Ö. hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, bıçaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı.