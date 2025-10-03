Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
22°
Avatar
Editor
 Yasemin Güldemir

Hırsız nöbetinde yanlış alarm! Yanlışlıkla 6 kişiyi dövdüler

Kocaeli'nde son günlerde artan hırsızlık olaylarının ardından mahalleliler nöbet tutma kararı aldı. Hırsız nöbeti, zincirleme şiddet olaylarına dönüştü. Hırsızı yakalamak için geceleri nöbet tutan mahalleli, şüpheli sandıkları 6 kişiyi darbetti. İşte ilginç olayın detayları...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Serdar ve Yenidoğan Mahalleleri'nde son günlerde bir şüphelinin, evlerin çevresinde dolaşarak kapıları zorladığına dair ihbarlar arttı. Şahsın bazı evlere girmeye çalıştığı anlar, çevredeki kameralarınca da kaydedildi. Yaşananlar üzerine tedirgin olan sakinleri, geceleri gruplar halinde kendi imkanlarıyla 'hırsız nöbeti' tutmaya başladı.

Hırsız nöbetinde yanlış alarm! Yanlışlıkla 6 kişiyi dövdüler

Henüz 3 gündür süren nöbetler sırasında mahalleli, hırsız olduğundan şüphelendikleri ve olaylarla ilgisi bulunmayan 5 kişiyi darbetti. Dün akşam saatlerinde de benzer bir olay yaşandı. Mahalle sakinleri, hırsız olduğunu düşündükleri bir kişiyi daha yakalayarak darbetti.

Hırsız nöbetinde yanlış alarm! Yanlışlıkla 6 kişiyi dövdüler

"İNSANLAR 'BURADA BURADA' DİYEREK KOŞTURUYOR"

Dün akşam saatlerinde balkonda vatandaşların koşuşturmacasını gördüğünü söyleyen Vedat Özçivi, "Mahallede uzun bir zamandır gerginlik var. Bir şahıs dadanmış, kameralarda da görülmüş. Bizim birader de görüp kovalamış. Bir yerlere sığınmaya çalışıyor. Birini daha tutmuşlar yakalamışlar. Çok eskiden böyle bir durum yaşanmıştı. Uzun zamandır böyle bir şey olmuyordu. Ben akşamları balkonda oturuyorum, insanlar 'burada burada' diyerek koşturuyor" dedi.

Hırsız nöbetinde yanlış alarm! Yanlışlıkla 6 kişiyi dövdüler

"CAMLARI KIRDILAR ÇATIDAN GİRDİLER"

Hırsızı yakalamak için evine girilen Türkan Karakut, "Hırsızı yakalamak için eve girmişler. Çatıdan girdiler, camları kırdılar. Mahalleli bir haftadan beri hırsızın peşinde. Benim evime neden girdiniz?" diye konuştu.

"AKŞAM 3-4 DEFA SİLAH ATILDI"

Fatma Çağlayan ise hırsızı yakalamak için mahallelinin günlerdir nöbet tuttuğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:
"Bir haftadır bu olaylar sürüyor. Can güvenliğimiz yok. Akşam 3-4 defa silah atıldı. Mahalleye nasıl bir adam girdiyse bu olaylar büyüdü. Kimse bu kişi yukardaki sokakta da geziyor. Mahalleli, kadının yalnız yaşadığını biliyor. Hırsızlar kadına zarar vermesin diye eve girdi. Mahalleli de bu olaydan dolayı gece saat 04.00'a kadar dışarıda oturuyor. Mahallemize bir şey olmasın, insanımıza zarar gelmesin."

Hırsız nöbetinde yanlış alarm! Yanlışlıkla 6 kişiyi dövdüler

"SAPIK MI, HIRSIZ MI NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL"

Mahallede herkesin olduğunu aktaran Koray Yalın da, "Mahallemizde bir haftadır sapık mı, hırsız mı ne olduğu belli olmayan şüpheliler var. Bu şahısları çocuklarımız, eşlerimiz gördüler. Hırsızı yakalamak için evine girilen Türkan ablanın kırılan camlarını da aramızda para toplayıp yaptıracağız" şeklinde konuştu.

