Hüsamettin Çetinbulut hayatını kaybetti! Kayseri Belediye Başkanlığı yapmıştı...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sosyal medya hesabından acı haberi hemşehrileriyle paylaştı., Büyükkılıç, 1984-1989 yılları arasında Kayseri Belediye Başkanlığı görevi yapan Hüsamettin Çetinbulut'un vefat ettiğini açıkladı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Çetinbulut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini aktara Büyükkılıç, "Şehrimize kazandırdığı hizmetlerle gönüllerde yer edinen merhum başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

