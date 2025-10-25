Isınırken doğalgaz faturalarınız da yarı yarıya düşsün! Bu yöntemleri mutlaka uygulayın

Pencere ve Kapı Kenarlarındaki Gizli Kaçağı Kapatın: Evinizdeki ısı kaybının büyük bir kısmı, pencere ve kapıların kenarlarındaki boşluklardan kaynaklanır. Bu sızıntılar, soğuk havanın içeri girmesine ve sıcak havanın dışarı çıkmasına neden olur. Pencere ve kapı kenarlarındaki bu sızıntıları engellemek için, silikon çekmek, pencere bandı veya sünger fitiller kullanmak, faturanızı %10'a varan oranlarda düşürebilir.