Isınırken doğalgaz faturalarınız da yarı yarıya düşsün! Bu yöntemleri mutlaka uygulayın

Ekim 25, 2025 13:00
1
Isınırken doğalgaz faturalarınız da yarı yarıya düşsün! Bu yöntemleri mutlaka uygulayın

Kış aylarının gelmesiyle birlikte ev bütçelerinin en büyük düşmanı doğalgaz faturaları hızla yükseliyor. Ancak uzmanlar, evde uygulayacağınız basit ama etkili yalıtım ve kullanım stratejileriyle faturaları yarı yarıya düşürmenin mümkün olduğunu belirtiyor. İşte kombi ayarından, pencere kenarındaki sızıntıları kesmeye kadar, ısınma maliyetlerinizi kontrol altına alacak o kritik ipuçları.

2
Doğru Kombi Kullanımı

Doğru Kombi Kullanımı: Aç-Kapa Yapmayın! Kombiyi gün içinde sürekli açıp kapatmak, sanılanın aksine yakıt tasarrufu sağlamaz, aksine tüketimi artırır. Kombi, her yeniden çalıştığında, evin soğumuş duvarlarını ve eşyalarını tekrar ısıtmak için daha fazla enerji harcar. Uzmanlar, kombiyi düşük ve sabit bir derecede (örneğin 18-20°C arası) sürekli çalıştırmayı önerir. Dışarıdayken kombiyi tamamen kapatmak yerine, düşük bir ayarda (15°C) tutmak, eve döndüğünüzde daha az enerji harcayarak evi ideal sıcaklığa getirmenizi sağlar.

3
Pencere ve Kapı Kenarlarındaki Gizli Kaçağı Kapatın

Pencere ve Kapı Kenarlarındaki Gizli Kaçağı Kapatın: Evinizdeki ısı kaybının büyük bir kısmı, pencere ve kapıların kenarlarındaki boşluklardan kaynaklanır. Bu sızıntılar, soğuk havanın içeri girmesine ve sıcak havanın dışarı çıkmasına neden olur. Pencere ve kapı kenarlarındaki bu sızıntıları engellemek için, silikon çekmek, pencere bandı veya sünger fitiller kullanmak, faturanızı %10'a varan oranlarda düşürebilir.

4
Perde ve Panjurları Stratejik Kullanın

Perde ve Panjurları Stratejik Kullanın: Gündüzleri güneşli havalarda, perdeleri ve panjurları açarak güneş ışığının evinizi doğal yollardan ısıtmasını sağlayın. Akşamları ise, dışarıdaki soğuk havaya karşı bir yalıtım katmanı oluşturmak için tüm perdeleri ve panjurları sıkıca kapatın. Bu, pencere yüzeyinden kaynaklanan ısı kaybını azaltır.

5
Termostatik Vana ve Oda Termostatı Kullanın

Termostatik Vana ve Oda Termostatı Kullanın: Kombinin sürekli çalışmasını engellemenin en akıllı yolu, oda termostatı kullanmaktır. Oda termostatı, evinizin genel sıcaklığını istediğiniz seviyede tutar ve gereksiz çalışmayı engeller. Termostatik petek vanaları ise, evinizin farklı odalarının sıcaklığını ayrı ayrı ayarlamanızı sağlar. Örneğin, az kullandığınız yatak odasını daha düşük derecede tutarken, salonu daha sıcak tutabilirsiniz.

6
Peteklerin Önünü ve Üstünü Açın

Peteklerin Önünü ve Üstünü Açın: Petekler, evinizdeki ısı kaynağıdır. Peteklerin önünün veya üstünün mobilya, perde veya çamaşırlarla kapatılması, ısının odaya yayılmasını engeller ve enerji kaybına neden olur. Peteklerin önünde ve üstünde en az 30 cm boşluk bırakmak, ısının oda içinde serbestçe dolaşmasını sağlar.

7
Radyatör Arkasına Isı Yalıtım Levhaları Koyun

Radyatör Arkasına Isı Yalıtım Levhaları Koyun: Evinizin dış duvarına temas eden radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları (radyatör arkası yansıtıcı folyolar) yerleştirmek, radyatörden çıkan ısının duvara geçmesini engeller ve odaya geri yansımasını sağlar. Bu basit ve ucuz çözüm, özellikle eski ve yalıtımsız binalarda büyük bir fark yaratabilir.

8
Kombi Bakımını Yaptırın ve Petekleri Temizletin

Kombi Bakımını Yaptırın ve Petekleri Temizletin: Düzenli kombi bakımı, cihazın verimli çalışmasını sağlar ve arızaları önler. En önemlisi, peteklerin içinde biriken tortu ve çamurun temizlenmesi (petek temizliği), ısının odaya daha iyi yayılmasını sağlar. Temizlenmiş petekler, daha az yakıtla daha yüksek ısıtma performansı sunar.

