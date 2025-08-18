Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'da büyü tuzağı! Yaşlı adama yapmadığı kalmadı: Savunması şoke etti

İstanbul'da ailevi sorunlar yaşayan 66 yaşındaki Ahmet T., sosyal medya üzerinden bulduğu medyumun ağına düştü. Tanıştığı kişi, yaşlı adama 'üzerinde büyü olduğunu' iddiasıyla gelince Ahmet T. korkuya kapıldı. İnternetten tanıştığı sahte medyuma kanan adam tam 877 bin lirasını kaptırdı. İşte detaylar...

İstanbul'da büyü tuzağı! Yaşlı adama yapmadığı kalmadı: Savunması şoke etti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 09:39

Beykoz'da yaşayan 66 yaşındaki Ahmet T. ailevi sorunları nedeniyle kendisine büyü yapıldığını düşünerek sosyal medyada araştırmalar yapmaya başladı. Yaşlı adam yaptığı araştırmalar sonucunda "medyumakim" adlı bir hesapla iletişime geçti. Kendisini Akim olarak tanıtan kişi yaşlı adama ailesinde büyü olduğunu, bunun kaldırılmasının zor ve maliyetli olduğunu söyledi.

İstanbul'da büyü tuzağı! Yaşlı adama yapmadığı kalmadı: Savunması şoke etti

877 LİRASINI KAPTIRDI

Yaşadıklarından dolayı stres altında olan Ahmet T., teklifi kabul edince zincirinin ilk adımı atılmış oldu. İddiaya göre çaresiz adam, bu süreçte kendi hesabından farklı tarihlerde toplam 877 bin 38 lira para gönderdi.

Ardından telefonları cevapsız kalan Ahmet T., dolandırıldığını anlayınca soluğu savcılıkta aldı. Talihsiz adamın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmanın sonucunda dolandırıcılık ağı ortaya çıktı.

İstanbul'da büyü tuzağı! Yaşlı adama yapmadığı kalmadı: Savunması şoke etti

PARA SÜREKLİ EL DEĞİŞTİRMİŞ

Soruşturma kapsamında şüpheli Berat Ç.(20)'nin müştekinin paralarını kısa süre içinde diğer şüpheli Uğur Y.'nin hesabına aktardığı tespit edildi. Uğur Can Y.(20)'nin ise paraların bir kısmını ATM'den çektiği, bir kısmını da internet üzerinden başka hesaplara gönderdiği ortaya çıktı. Böylece müştekinin parası zincirleme şekilde farklı kişiler üzerinden el değiştirdi.

İstanbul'da büyü tuzağı! Yaşlı adama yapmadığı kalmadı: Savunması şoke etti

SAVUNMALARI ŞOKE ETTİ

İfadesi alınan Şüpheli Berat Ç., hesabını "haftada 4 bin TL ödeme" vaadiyle Eylül K. isimli bir kadına verdiğini, mobil bankacılık şifresini de bu kişiye ilettiğini söyledi. Olayın ardından polis ifadeye çağırınca hesabının dolandırıcılıkta kullanıldığını öğrendiğini öne sürdü. Şüpheli Uğur Y. ise hesabını, bir arkadaşının isteği üzerine kullandırdığını iddia etti.

İstanbul'da büyü tuzağı! Yaşlı adama yapmadığı kalmadı: Savunması şoke etti

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, izlenen kamera kayıtlarında ATM'den para çeken kişinin Uğur Can Y. olduğunu tespit ederken şüphelilerin "hesaplarını kullandırma" savunmalarını suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirdi. Berat Ç.'nin, hesabını kullanan kişiyi tanımadığını söylemesinin inandırıcı bulunmadığı, Uğur Can Y.'nin ise iddiasını destekleyecek somut bir delil sunamadığı belirtildi. İki şüpheliye de "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

