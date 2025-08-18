İstanbul'da büyü tuzağı! Yaşlı adama yapmadığı kalmadı: Savunması şoke etti

İstanbul Beykoz'da yaşayan 66 yaşındaki Ahmet T. ailevi sorunları nedeniyle kendisine büyü yapıldığını düşünerek sosyal medyada araştırmalar yapmaya başladı. Yaşlı adam yaptığı araştırmalar sonucunda "medyumakim" adlı bir hesapla iletişime geçti. Kendisini Akim olarak tanıtan kişi yaşlı adama ailesinde büyü olduğunu, bunun kaldırılmasının zor ve maliyetli olduğunu söyledi.

877 LİRASINI KAPTIRDI

Yaşadıklarından dolayı stres altında olan Ahmet T., teklifi kabul edince dolandırıcılık zincirinin ilk adımı atılmış oldu. İddiaya göre çaresiz adam, bu süreçte kendi hesabından farklı tarihlerde toplam 877 bin 38 lira para gönderdi.

Ardından telefonları cevapsız kalan Ahmet T., dolandırıldığını anlayınca soluğu savcılıkta aldı. Talihsiz adamın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmanın sonucunda dolandırıcılık ağı ortaya çıktı.

PARA SÜREKLİ EL DEĞİŞTİRMİŞ

Soruşturma kapsamında şüpheli Berat Ç.(20)'nin müştekinin paralarını kısa süre içinde diğer şüpheli Uğur Y.'nin hesabına aktardığı tespit edildi. Uğur Can Y.(20)'nin ise paraların bir kısmını ATM'den çektiği, bir kısmını da internet üzerinden başka hesaplara gönderdiği ortaya çıktı. Böylece müştekinin parası zincirleme şekilde farklı kişiler üzerinden el değiştirdi.

SAVUNMALARI ŞOKE ETTİ

İfadesi alınan Şüpheli Berat Ç., hesabını "haftada 4 bin TL ödeme" vaadiyle Eylül K. isimli bir kadına verdiğini, mobil bankacılık şifresini de bu kişiye ilettiğini söyledi. Olayın ardından polis ifadeye çağırınca hesabının dolandırıcılıkta kullanıldığını öğrendiğini öne sürdü. Şüpheli Uğur Y. ise hesabını, bir arkadaşının isteği üzerine kullandırdığını iddia etti.

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, izlenen kamera kayıtlarında ATM'den para çeken kişinin Uğur Can Y. olduğunu tespit ederken şüphelilerin "hesaplarını kullandırma" savunmalarını suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirdi. Berat Ç.'nin, hesabını kullanan kişiyi tanımadığını söylemesinin inandırıcı bulunmadığı, Uğur Can Y.'nin ise iddiasını destekleyecek somut bir delil sunamadığı belirtildi. İki şüpheliye de "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.