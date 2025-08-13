6 ilde büyük operasyon! Vatandaşları böyle dolandırmışlar: Tam 2 milyar TL

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 il merkezli "Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Binlerce vatandaşı dolandıran 34 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Şüphelilerin hesaplarında 2 Milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

2 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"6 il merkezli “Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; hesaplarında 2 Milyar TL işlem hacmi bulunan 34 şüpheliyi yakaladık.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden sahte "motor, televizyon ve konteyner" ilanı adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "Kripto borsasında para kazanma" gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Uşak, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Yozgat ve Şanlıurfa merkezli Hatay, Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Bitlis, Nevşehir, Sakarya, Mersin ve Bartın’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu.