İstanbul’da büyük çaplı planlı elektrik kesintisi! 6 Ocak 2026 Salı günü hazırlıklı olun: 17 ilçede elektrikler kesilecek

İstanbul’da 6 Ocak Salı günü büyük çaplı planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 17 ilçede elektrikler kesilecek. Çalışmalar günün farklı saatlerinde yapılırken, elektriklerin gelme saati de ilçeden ilçeye farklılık gösterecek. İşte İstanbul 6 Ocak elektrik kesintileri hakkında daha fazla detay…