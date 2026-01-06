İstanbul’da büyük çaplı planlı elektrik kesintisi! 6 Ocak 2026 Salı günü hazırlıklı olun: 17 ilçede elektrikler kesilecek

Kategoriler
İstanbul’da 6 Ocak Salı günü büyük çaplı planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 17 ilçede elektrikler kesilecek. Çalışmalar günün farklı saatlerinde yapılırken, elektriklerin gelme saati de ilçeden ilçeye farklılık gösterecek. İşte İstanbul 6 Ocak elektrik kesintileri hakkında daha fazla detay…
6 Ocak Salı günü İstanbul’da Zeytinburnu, Sultangazi, Silivri, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı mahallelerde kesintiler sabah saat 09.00 sularında başlarken, bazı mahallelerde akşam saatlerine kadar enerji verilmeyecek.
İstanbul Avrupa yakasında elektrik kesintileri BEDAŞ’ın www.bedas.com.tr adresli resmi internet sitesinden sorgulanabilirken, Anadolu yakasındaki kesintiler ise AYEDAŞ’ın sitesi www.ayedas.com.tr adresinden öğrenilebilecek. İşte 6 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintilerine ilişkin ayrıntılar…