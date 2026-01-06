Kategoriler
Türk gemisi Kerç Boğazında karaya oturdu. Karaya oturan gemiden 3'ü Türk 11 kişilik mürettebat ayrıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz’de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli Happy Aras gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.