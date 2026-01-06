Samsung’dan yeni zam sinyali

Bellek çipi krizinin maliyetleri artırdığını söyleyen Samsung, akıllı telefon, TV ve diğer elektronik ürünlerde fiyat artışlarının gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

Samsung Electronics, küresel ölçekte derinleşen bellek çipi krizinin tüketici elektroniği tarafında etkisini artırdığını açıkladı. Şirketin eş CEO’su TM Roh, yaptığı değerlendirmede akıllı telefonlardan televizyonlara, beyaz eşyadan diğer elektronik ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesinde maliyet baskısının arttığını söyledi. Bu tablo, açıkçası fiyatlara da yansıyabilir.