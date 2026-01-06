Samsung’dan yeni zam sinyali

Kategoriler
Bellek çipi krizinin maliyetleri artırdığını söyleyen Samsung, akıllı telefon, TV ve diğer elektronik ürünlerde fiyat artışlarının gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.
Samsung Electronics, küresel ölçekte derinleşen bellek çipi krizinin tüketici elektroniği tarafında etkisini artırdığını açıkladı. Şirketin eş CEO’su TM Roh, yaptığı değerlendirmede akıllı telefonlardan televizyonlara, beyaz eşyadan diğer elektronik ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesinde maliyet baskısının arttığını söyledi. Bu tablo, açıkçası fiyatlara da yansıyabilir.
Roh, yaşanan sıkıntının olağanüstü bir durum olduğuna dikkat çekerek, hiçbir şirketin bu dalgadan tamamen muaf kalamayacağını vurguladı. Sorunun yalnızca mobil cihazlarla sınırlı olmadığını; TV’ler ve ev aletleri dahil tüm tüketici elektroniği segmentlerini etkilediğini belirtti. Artan bellek çipi fiyatlarının, yani işin temel girdisinin, kaçınılmaz sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.