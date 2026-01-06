Kung-fu ustası değil robot: Çinli Unitree H2 sınırları aştı

Kategoriler
Çin merkezli robotik şirketi Unitree, geliştirdiği H2 insansı robot modelinin günlük antrenman görüntülerini paylaşarak robotun sınırları nasıl zorladığını gözler önüne serdi.
4 Ocak tarihinde yayınlanan videoda, H2 robotunun sergilediği olağanüstü çeviklik dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde robotun uçan tekme atma, ters takla atma ve kum torbasını yumruklama gibi karmaşık hareketleri başarıyla gerçekleştirdiği görülüyor.