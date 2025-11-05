İzmir'de otomobiller çarpıştı: 7 kişi yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

AYNI YÖNDEKİ ARACA ARKADAN ÇARPTI

B.Ö'nün (46) kullandığı 35 BYK 622 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent gişeleri mevkisinde, aynı yönde seyir halinde olan K.A. (50) yönetimindeki 35 CRP 157 plakalı otomobile arkadan çarptı.

YANAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazada, 35 CRP 157 plakalı otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürülürken araç adeta hurdaya döndü.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Ş.Ö, M.T.Ö, H.Ü, M.A.A. ve H.A.P, sağlık ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sürücü B.Ö. ise hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.