Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

Kadınlar gününü fırsata çevirdiler! Tuzağa düşürüp kredi çektiren şebeke çökertildi

Dolandırıcılar her geçen gün şoke eden yöntemlerle vatandaşları kandırmayı sürdürüyor. Son durak bu kez Adana oldu. , 7 kişiyi dolandırıp 8 milyon 820 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 kişilik dolandırıcılık şebekesi, polis ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerin bir kadını 'Dünya Kadınlar Günü'nde, kurye kılığına girip, çiçek teslim fişi diye senet imzalattıkları ortaya çıktı. Senetin bedeli dudak uçuklattı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kadınlar gününü fırsata çevirdiler! Tuzağa düşürüp kredi çektiren şebeke çökertildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 11:32

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aşk ve ortaklık masallarıyla milyonluk yapan bir dolandırıcı grubunun oyununu bozdu. Yapılan çalışmalar sonucu Halil B., sevgilisi olduğu belirtilen Nuray F. ve onların işbirlikçisi Zeynel Abidin T.'nin, 7 kişiden toplam 8 milyon 820 bin liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Kadınlar gününü fırsata çevirdiler! Tuzağa düşürüp kredi çektiren şebeke çökertildi

Delillerin toplanmasının ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda başkalarının adına düzenlenmiş 21 tapu, 1 milyon 620 bin lira değerinde senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kadınlar gününü fırsata çevirdiler! Tuzağa düşürüp kredi çektiren şebeke çökertildi

KADINLAR GÜNÜNDE KURYE KILIĞINA GİRİP SENET İMZALATMIŞLAR

Soruşturma ilerledikçe çetenin, duyguları istismar eden akıl almaz yöntemleri de ortaya çıktı. Şüphelilerin, 8 Mart 2022'de Dünya Kadınlar Günü'nde, Şükran Candan'a çiçek gönderdiği, kurye kılığına giren Zeynel Abidin T.'nin "oğlunuz gönderdi" diyerek mağdura teslim fişi yerine 95 bin dolar değerindeki senedi imzalattığı belirlendi. Candan, bir süre sonra e-devlet hesabını kontrol edince 5 ev, bir yazlık, otomobil ve motosikletine haciz konulduğunu fark etti. Mallarını dolandırıcılara kaptıran kadın polise başvurarak şikayetçi oldu.

Kadınlar gününü fırsata çevirdiler! Tuzağa düşürüp kredi çektiren şebeke çökertildi

AŞK TUZAĞIYLA KREDİ ÇEKTİRMİŞLER

Şüphelilerden Halil B.'nin ise önce gönlünü kazanıp ardından da aşık olduğunu iler sürdüğü bir hemşireyi de kandırıp kredi çektirdiği, ayrıca okuma yazma bilmeyen bir vatandaşa boş senet imzalatarak mal varlıklarını üzerine geçirdiği tespit edildi. Emniyette birbirlerini suçlayan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Umre gitmek istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü! Parayı bahis sitelerine yatırmışlar
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#organize suç
#vurgun
#Verdant
#Aşk Turu
#Sözleşme Rüşveti
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.