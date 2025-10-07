Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 | Özge Sönmez

Kalp durduran akran zorbalığı! Detaylar kahretti: 25 dakika nefes alamamış

Çanakkale'de sınıf arkadaşı Y.C. tarafından darbedilen M.D.Y.'nin yoğun bakımda tedavisi devam ederken, olayın kahreden detayları da ortaya çıktı. 12 gündür yaşam mücadelesi veren 14 yaşındaki çocuğun darp sırasında 25 dakika nefessiz kaldığı ve beynine oksijen gitmediği belirlendi. İşte detaylar...

Kalp durduran akran zorbalığı! Detaylar kahretti: 25 dakika nefes alamamış
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 11:59

ilçesinde bulunan Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 12 gün önce dehşet yaşandı. 14 yaşındaki M.D.Y., 14 yaşındaki Y.C.'nin ayağına bastı. Bunun üzerine sinirden gözü dönen Y.C., M.D.Y.'ye yumruk attıktan sonra dakikalarca saldırdı. Kafasını sıraya çarparak yere düşen çocuk yumruk ve tekmelerle darbedilmeye devam edildi. Yaşanan korkunç olayda detaylar ortaya çıktı.

Kalp durduran akran zorbalığı! Detaylar kahretti: 25 dakika nefes alamamış

KALP DURDURAN ZORBALIK

Nöbetçi öğretmen, kavgayı ayırdıktan sonra durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. M.D.Y.'nin kalbinin durduğunun belirlenmesinin üzerine ambulansta yapılan müdahalenin ardından kalp, sağlık ekipleri tarafından tekrar çalıştırıldı. Ağır yaralı M.D.Y., önce Biga Devlet Hastanesi'nde ardından Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındı. M.D.Y.'nin kafa travması, akciğer sönmesi, karaciğer ve pankreasta organ hasarları tespit edildi.

Kalp durduran akran zorbalığı! Detaylar kahretti: 25 dakika nefes alamamış

"UYANDIRILMASI PLANLANAN TARİH EPEYCE GEÇTİ"

M.D.Y.'nin son durumuna ilişkin açıklama yapan Avukat Şeyma Çimendere, "Öncelikle şöyle bahsedeyim toplumumuzda ve gündemimizde de sıkça yer aldığı üzere bu tür vakalarının artmış olması hepimizi üzüyor ve düşündürüyor. Çocuğumuzun durumuna gelecek olursak da halen daha entübe vaziyette uyandırılması planlanan tarih epeyce geçti. Yoğun bakım ünitesinde halen daha yaşam mücadelemiz devam etmektedir" dedi.

25 DAKİKA NEFESSİZ KALDI, BEYNİNE OKSİJEN GİTMEDİ

Olayın oluş şeklinde dair konuşan Şeyma Çimendere o anları şu cümlelerle anlattı:

"3 Ekim tarihi itibarıyla soruşturma makamlarınca tahkikat genişletildi. Sonradan sınıfın içerisinde aslında hemen hemen bütün sınıfın olayı gördüğü ve vakıf olduğu bilgisi edinince haricen diğer tanıkların da ifadesine başvuruldu ve toplamda 15 çocuğumuzun daha ifadesi alındı. Genel manasında dosyanın şahsım adına sentezini yaptığımda ve suça sürüklenen çocuk ile müşteki çocuğumuzdaki darp oranlarını kıyasladığımda çocuğumuzun bünyesinde biliyorsunuz ki daha önce sizler de vakıfsınız kalbi durmuş vaziyetteyken 112 ekiplerince müdahale edildi. Devamında hastaneye intikal edildi. Yapılan tetkiklerde kafa travması, akciğer sönmesi, karaciğer ve pankreasta organ hasarları tespit edildi. Şu an raporlanmamış vaziyette ancak yapılan tetkikler neticesinde doktorları ile görüştüğümüzde 25 dakikalık bir zaman dilimi kadar beynine oksijen gitmediğini tespit ettiler. Bunun bilgisini aldık ancak raporlanmadı. Daha sonrasında netlik kazanacaktır bu oran. Diğer suça sürüklenen çocuğumuzun da aynı şekilde kendisindeki darp oranına baktığımızda küçük küçük çiziklerden ibaret oluşu müşteki çocuğumuzun belli bir süre savunmasız kaldığı ya da baygın haldeyken kendisine şiddet uygulanmaya devam edildiğini göz önüne sermektedir. Bunu bir ayrıntı olarak belirtmek isterim. Geneli manasında dosyadan vakıf olduğum kadarıyla olayın oluş şekli aralarında suça sürüklenen çocuk harici başka bir arkadaşıyla şınav çekmeye iddiasına giriyorlar. Bunu duyan diğer çocuk gülerek ve alay ederek karşılık veriyor. Sonrasında bir ayağa basma gerekçesiyle aralarında bir itişme başlıyor. Müvekkilim bilinçli bir şekilde tutularak yere düşürülmeye çalışılıyor. Yere düşüyor. Düşmezden evvel de müvekkilime 5-6 yumruk darbesi uygulanıyor. Düştükten sonra da yumruklanmaya ve darbedilmeye devam ediyor ve diğer öğrencilerce müvekkilimin titremeye başladığı ve ağzından beyaz köpüklerin geldiği tespit edilince artık diğer çocuklarda müdahale etme ihtiyacı hissedip şüpheli çocuğumuzu üzerinden alıyorlar. Olay acı bir şekilde vuku buluyor."

ETİKETLER
#çanakkale
#kalp krizi
#dava
#biga
#akran zorbalığı
#Okul Şiddeti
#Yaşam
