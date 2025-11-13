Kasadan 1 milyon TL'lik döviz çaldı: Hırsızın kimliği şoke etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmede, çelik kasasda bulunan ve yaklaşık 1 milyon TL tutarında dövizin çalındığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olayı Yeri İnceleme ekibinin işyerinde yaptığı incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZ ESKİ ÇALIŞAN ÇIKTI

İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelinin kar maskesi taktığı, başında ayrıca kapüşon olduğu ve eldiven kullandığı tespit edildi.

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma ve beyanlar doğrultusunda hırsızlık olayının şüphelisinin işletmenin eski çalışanlarından Batuhan Y. olduğunu belirledi. JASAT ekipleri şüpheli Batuhan Y.'yi Taşağıl Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekiplerin Batuhan Y.'nin üzerinde ve evinde yaptığı aramada işyerindeki çelik para kasasından çalınan 1 milyon TL tutarındaki döviz ve Türk Lirası bulunarak işletme yetkilisine teslim edildi. Hırsızlık olayının şüphelisi Batuhan Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarılırken, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.