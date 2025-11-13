Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Kasadan 1 milyon TL'lik döviz çaldı: Hırsızın kimliği şoke etti

Antalya'da bir işyerinin çelik kasasından 1 milyon TL değerinde döviz çalındı. Yapılan incelemelerde hırsızın iş yerinin eski çalışanı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

13.11.2025
saat ikonu 10:37
13.11.2025
saat ikonu 10:37

Antalya'nın ilçesinde bir işletmede, çelik kasasda bulunan ve yaklaşık 1 milyon TL tutarında dövizin çalındığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

İhbar üzerine Manavgat İlçe Komutanlığı Olayı Yeri İnceleme ekibinin işyerinde yaptığı incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kasadan 1 milyon TL'lik döviz çaldı: Hırsızın kimliği şoke etti

HIRSIZ ESKİ ÇALIŞAN ÇIKTI

İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelinin kar maskesi taktığı, başında ayrıca kapüşon olduğu ve eldiven kullandığı tespit edildi.

Kasadan 1 milyon TL'lik döviz çaldı: Hırsızın kimliği şoke etti

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma ve beyanlar doğrultusunda olayının şüphelisinin işletmenin eski çalışanlarından Batuhan Y. olduğunu belirledi. JASAT ekipleri şüpheli Batuhan Y.'yi Taşağıl Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Kasadan 1 milyon TL'lik döviz çaldı: Hırsızın kimliği şoke etti

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekiplerin Batuhan Y.'nin üzerinde ve evinde yaptığı aramada işyerindeki çelik para kasasından çalınan 1 milyon TL tutarındaki döviz ve Türk Lirası bulunarak işletme yetkilisine teslim edildi. Hırsızlık olayının şüphelisi Batuhan Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarılırken, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

