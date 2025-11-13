Menü Kapat
14°
Yaşam
Bisiklet parkında dehşet! Akranları tarafından bıçaklanan çocuk kanlar içinde kaldı

İstanbul'da parkta bisiklet süren 13 yaşındaki Orkun Södek yaşıtları tarafından gasp edilmeye çalışıldığı sırada direndiği için saldırganlar tarafından bıçaklandı.

Bisiklet parkında dehşet! Akranları tarafından bıçaklanan çocuk kanlar içinde kaldı
IHA
13.11.2025
13.11.2025
Geçtiğimiz pazar günü ilçesi Merkez Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda meydana gelen olayda 13 yaşındaki Orkun Södek bisiklet sürdüğü sırada saldırıya uğradı. Södek'in yanına yaklaşan başka çocuklar tarafından gasp edilmek istendi. Bisikletini vermemek için direnen çocuk, bacağından bıçaklandı.

Bisiklet parkında dehşet! Akranları tarafından bıçaklanan çocuk kanlar içinde kaldı

YARALANAN ÇOCUĞU ÇEVREDEKİLER HASTANEYE KALDIRDI

Kanlar içinde kalan çocuk çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuğun 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde çocukların park içinde kısa süreli bir kovalamacanın ardından saldırıda bulundukları görüldü.

Bisiklet parkında dehşet! Akranları tarafından bıçaklanan çocuk kanlar içinde kaldı

PARKTA GÜVENLİK KAMERASI YOK

Yaralı çocuğun abisi Onur Södek, olayın yaşandığı parkta güvenlik önlemi olmamasına tepki göstererek, "Benim evim buraya 5 dakika uzaklıkta. Burası Arnavutköy'ün tam ortasında bir yer. Polislerin de söylediğine göre parkın içini gören bir tane bile kamera yok. Esnafı gezdiğimizde, burada aynı olayların defalarca yaşandığını, saldırganların bulunamadığını söylüyorlar. Bu kişilerin rahatlıkla bu hareketleri yapabildikleri ortada" dedi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren çocukları yakalamak için çalışma başlattı.

Bisiklet parkında dehşet! Akranları tarafından bıçaklanan çocuk kanlar içinde kaldı

Öte yandan yaşanan olay, Kadıköy'deki bit pazarında yaşıtları tarafından canice bıçaklanarak katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'yi akıllara getirdi.

Bisiklet parkında dehşet! Akranları tarafından bıçaklanan çocuk kanlar içinde kaldı
