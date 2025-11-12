Park halindeki araç kendiliğinden yanmaya başladı! Vatandaşların dikkati faciayı engelledi

A.T.'ye isimli vatandaşın ve park halindeki ticari aracında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar araçtan dumanlar yükseldiğini görünce hemen harekete geçti. Araçtaki yangına aracın yarı açık olan camından ilk müdahale yangın tüpüyle yaparak alevlerin tüm aracı kaplamasının önüne geçildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçta gerekli kontrolleri yaptı. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi ancak yangının kısa sürede söndürülmüş olması olası bir faciayı engelledi.