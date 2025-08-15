Kediye yaptığıyla insanlığı hatırlattı! O anlar kamerada

Kedilere ve köpeklere karşı insan eliyle uygulanan şiddet gelişmeleri hayvanseverleri ayağa kaldırırken Siirt'ten gelen görüntü yürek ısıttı.

Termometrelerin 40 dereceyi aştığı kentte sıcak hava sadece insanları değil, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Görevi sırasında susuzluktan ve sıcaktan bitkin halde bulunan bir kediyi fark eden Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi, hemen hortumla su temin ederek kediye içirdi. Kedinin kana kana su içtiği o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.