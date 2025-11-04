Kasım emekli maaş promosyonu en yüksek veren banka hangisi?

Emekli maaş promosyonu TEB, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank ve İş Bankası ödeme miktarları güncellendi.

Halihazırda promosyon sözleşmesi bulunan emekliler, daha önce aldığı ödemeleri geri vererek başka bankaya geçiş yapabiliyor.

Kasım 2025’te emekliye en yüksek promosyon veren bankalar ve kampanya tutarları şu şekilde:

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU EN YÜKSEK HANGİ BANKADA?

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusu yapan vatandaşlara 15.000 TL’ye kadar ödül sunuluyor.

Emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere özel 15.000 TL’ye varan nakit destek fırsatı veriliyor. Ayrıca 9.000 TL’ye kadar ek promosyon, Maximum Kart’ı yıllık ücret ödemeden kullanma ve diğer banka ATM’lerinden ücretsiz para çekme imkanı da bulunuyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlar ise 25.000 TL’ye ulaşan nakit promosyon ve ödül fırsatından yararlanabiliyorlar.

Vakıfbank’ta ise 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında maaşı olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 3 yıl boyunca toplam 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla alan vatandaşlara 12.000 TL’ye kadar ödeme olanağı sunuluyor.

Halkbank’ta da emekli maaşı promosyon tutarı 12 bin TL’ye kadar yükselebiliyor.

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 30.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatına erişebilecek.