19°
 | Bengü Sarıkuş

Fitch'ten Türkiye için çarpıcı tahmin: Hızlı bir artış görüyoruz!

Fitch Ratings'in Türkiye'den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'nin döviz rezervleri ve dış finansman durumundaki iyileşmelerinin Fitch'in geçen yıl yaptığı not artışlarında önemli bir rol oynadığını söyledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
17:18
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
17:30

'in "Ülke", "Şirketler", "" ve "Sürdürülebilir Finans" ekiplerinden kıdemli analistleri bir araya getirdiği "Fitch Türkiye Etkinliği" İstanbul'da düzenlendi. Etkinlik kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Winslow, Türkiye'nin ve dış finansman durumunun geçen yıl yaptıkları not artışlarında önemli rol oynadığını söyledi.

Winslow, "Döviz rezervleri şu anda yaklaşık 180 milyar dolar seviyesine yükseldi, bu rakam 2023’te 100 milyar dolardı. Yani önemli bir iyileşme var. Rezervlerin kalitesi de daha iyi. Eğer yerli bankalarla yapılan swap işlemlerini dışarıda bırakarak daha geniş bir ölçüm kullanırsak brüt rezervlere kıyasla döviz rezervlerinde çok daha hızlı bir artış görüyoruz." dedi.

Fitch'ten Türkiye için çarpıcı tahmin: Hızlı bir artış görüyoruz!

REZERV ARTIŞINA ÖVGÜ

Rezerv artışındaki hızı öven Winslow, gelecek iki yılda da artışın devam edeceğini ancak daha yavaş bir tempo beklediklerini belirtti. Winslow, döviz rezervlerinde iyileşmeyle birlikte Türkiye'nin dış finansman gereksinimlerine dikkati çekerek, "Bu bir risk ama önemli bir dengeleyici unsuru şu, bankalar ve şirketler, stres dönemlerinde bile dış borçlarını yenileyebildiler. Dolayısıyla dış finansman akışı nispeten istikrarlı oldu. Bu da bize biraz daha fazla güven veriyor." diye konuştu.

Fitch'ten Türkiye için çarpıcı tahmin: Hızlı bir artış görüyoruz!

Fitch'in Türkiye hakkındaki dış finansman varsayımlarıyla ilgili ise bir miktar ek sermaye girişi öngördüklerini, dolarizasyon oranında büyük bir azalma beklemediklerini, cari açığın hafif artacağını düşündüklerini belirten Winslow, varsayımlarının nedenini ise reel efektif döviz kurundaki değerlenmenin Türk ihracatçılarının rekabet gücü üzerinde bazı olumsuz etkiler yaratmasıyla ilgili olduğunu aktardı. Winslow, tüm bu olumlu gelişmelerin yanında politika açısından en büyük riskin, aşırı gevşek ve alışılmışın dışında bir para politikasına dönülmesi olacağını vurguladı.

TÜRKİYE'NİN NOTU İKİ KEZ YÜKSELDİ

Douglas Winslow, döviz rezervlerindeki artışın yanı sıra Türkiye'nin olumlu notundaki diğer güçlü yönlerinin, düşük kamu borcu, kişi başına düşen yüksek GSYH, güçlü bankacılık sektörü ve dış finansmana erişimi sürdürme konusunda iyi bir geçmiş performansının olduğunu bildirdi.

Fitch'ten Türkiye için çarpıcı tahmin: Hızlı bir artış görüyoruz!

Winslow, "Geçen yıl Türkiye'nin notunu iki kez yükselttik ve bu, notu kriz öncesindeki seviyeye yani BB- seviyesine, getirdik." dedi. Winslow, Fitch'in not kararlarının Türkiye'nin son dönemdeki ekonomi politikasının etkisine işaret ederek Fitch'in notlarının orta vadeli bir perspektife sahip olduğunu belirtti.

5 yıldan daha uzun bir süreyi öngörerek orta vadeli bir değerlendirme yapmaya çalıştıklarını anlatan Winslow, konuşmasını şöyle tamamladı:

"En son incelememizde görünüm 'durağan' olarak belirlenmişti. Bu, önümüzdeki 18 ile 24 ay içinde not seviyesini değiştirme olasılığımızın düşük olduğu anlamına gelir. Kısa vadeli politika ayarları açısından baktığımızda, mevcut politikanın aşağı yukarı korunacağından makul derecede eminiz. Örneğin, gelecek yıl reel politika faiz oran hala pozitiftir, yaklaşık yüzde 3. Bu, şu anki yüzde 6'ya kıyasla hafif bir gevşemeyi temsil eder. Yani para politikasında çok büyük bir değişiklik beklemiyoruz."

Fitch'ten Türkiye için çarpıcı tahmin: Hızlı bir artış görüyoruz!

SON 3 YILDA HIZLI TOPARLANMA

Program kapsamında, "Ülke ve Makro Güncellemesi: Odak Türkiye", "Türk Bankaları: Enflasyonu Düşürme Yolunda Seyir", "Sürdürülebilir Finansta Fitch: Trendler ve Öngörüler" ve "Türkiye'de Kurumsal Derecelendirmeler: Liranın Değer Kazanması Kurumsal Finansman Stratejilerini Değiştirecek mi?" panelleri gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Fitch Ratings Ülke Direktörü Pelin Yazgan, Fitch Ratings'in sürdürülebilir büyüme ve dayanıklılık için kritik bir görev gördüğünü belirtti.

Fitch'ten Türkiye için çarpıcı tahmin: Hızlı bir artış görüyoruz!

Yazgan, şunları kaydetti: "Fitch Ratings, Türk ihraççılarını uluslararası yatırımcılarla buluşturmaya yardımcı olan şeffaf ve küresel çapta tanınan kredi değerlendirmeleri sunarak merkezi bir rol oynamaktadır. Piyasadaki önde gelen ihraççılarla uzun süredir devam eden ilişkilerimiz var ve şu anda ülkeler, bankalar, kurumsal, yapılandırılmış finans, sigorta, kamu sektörü ve banka dışı finansal kurumlarda (NBFI) 100'den fazla derecelendirmeyi kapsıyoruz. Bu da bize ülkenin mikro dinamikleri, finans sektörünün dayanıklılığı ve sermaye piyasalarını şekillendiren fırsatlar ve riskler konusunda ayrıcalıklı bir bakış açısı sağlıyor."

Bugünkü etkinliğin gündeminin piyasa genelindeki karar vericiler için pratik, ileriye dönük ve güncel olacak şekilde tasarlandığını anlatan Yazgan, Fitch Ratings'in önde gelen uzmanlarının konular hakkında sunum yapacaklarını dile getirdi.

Fitch Ratings'in Türkiye'den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Winslow ise "Ülke ve Makro Güncellemesi: Odak Türkiye" panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi derecelendirmedeki temel belirleyicileri anlatarak, mevcut ekonomik politika düzenlemelerinin dayanıklılığı, temel riskler ve makro-mali görünüm hakkında bilgi verdi.

Fitch'ten Türkiye için çarpıcı tahmin: Hızlı bir artış görüyoruz!

DEZENFLASYONA GİDEN YOL

Winslow, Türkiye'de dezenflasyona giden yolda dış dengeler, döviz rezervleri, krediler ve risk yoğunlaşmalarına değindi. Türkiye'nin son not indiriminin 2022'de gerçekleştiğini hatırlatan Winslow, son 3 yıldaki ekonomik ve mali toparlanma nedeniyle geçen yıl peş peşe not artışlarının yapıldığını söyledi.

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Kılınç da "Türk Bankaları: Enflasyonu Düşürme Yolunda Seyir" panelinde, Türk bankalarının dezenflasyon sürecini nasıl yönettiğini ele aldığı sunumunda, dün itibarıyla Türkiye'nin faaliyet ortamında not artışı olduğunu söyledi.

Kılınç, para politikasının sektörün istikrarı, dış piyasa erişimi ve dolarizasyon eğilimleri açısından neden merkezi önemde olmaya devam ettiğini anlattı.

Fitch'ten Türkiye için çarpıcı tahmin: Hızlı bir artış görüyoruz!

Dezenflasyon sürecinin varlık kalitesini baskıladığına ancak bunun yönetilebilir kaldığına dikkati çeken Kılınç, varlık kalitesi baskılarının genel olarak bankaların kazançlarını iyileştirmesi için yönetilebilir olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Sürdürülebilir Finansman Kıdemli Direktörü Cano ise "Sürdürülebilir Finansta Fitch: Trendler ve Öngörüler" panelinde, sürdürülebilir borç ve finansmana işaret ederek, derecelendirme kapsamında, sermaye piyasalarının görünümünü, çevresel, sosyal ve yönetişim derecelendirmelerinden elde edilen öngörüleri ve pratik kullanım örneklerini anlattı.

Fitch'ten Türkiye için çarpıcı tahmin: Hızlı bir artış görüyoruz!

"Türkiye'de Kurumsal Derecelendirmeler: Liranın Değer Kazanması Kurumsal Finansman Stratejilerini Değiştirecek mi?" panelinde konuşan Orta Doğu ve Afrika Kurumsal Derecelendirmeler Başkanı Lund da Türk şirketlerine ilişkin kurumsal kapsama, kredi belirleyicilerine ve mevcut ortamda derecelendirme görünümüne değinerek, 2026'da nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Oturumların ardından Orta Doğu ve Türkiye Kurumsal İş İlişkileri Yönetimi Direktörü Hassan'ın kapanış konuşmasının ardından program sona erdi. Programa, Fitch Ratings Ülke Direktörü Pelin Yazgan, Fitch Ratings'in Türkiye'den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç, Sürdürülebilir Finansman Kıdemli Direktörü Sergi Tejero Cano, Orta Doğu ve Afrika Kurumsal Derecelendirmeler Başkanı Paul Lund, Orta Doğu ve Türkiye Kurumsal İş İlişkileri Yönetimi Direktörü Ahmed Hassan katıldı.

