19°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Motosiklette eldiven takmak zorunlu mu cezası var mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve milyonlarca sürücüyü ilgilendiren Karayolları Trafik Yönetmeliği'yle birlikte, motosiklette eldiven takmak zorunlu mu sorusu gündeme geldi.

Motosiklette eldiven takmak zorunlu mu cezası var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 17:27

Türkiye, son dönemlerde artan iki tekerlekli araç kullanımıyla beraber kazalarındaki yaralanma risklerini azaltmak amacıyla standartlarını yükseltmeye yönelmiş durumda.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı ve bugünden itibaren uygulamaya alınan Trafik Yönetmeliği değişikliği; motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli bisiklet ve hatta bazı traktör kullanıcıları için yeni bir süreci başlattı.

Motosiklette eldiven takmak zorunlu mu cezası var mı?

MOTOSİKLETTE ELDİVEN TAKMAK ZORUNLU MU?

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde önem arz eden değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeyle beraber motosiklet sürücülerine ve yolcularına koruyucu eldiven takma mecburiyeti getirildi.

Yönetmeliğin 150’nci maddesinde yapılan düzenleme ile motosiklet ve bisiklet kullanıcılarına yönelik koruyucu donanım zorunlulukları genişletilmiş oldu.

Çerçeve veya karoseriyle korunan taşıtlar hariç olmak üzere, bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 1 Ocak 2001 tarihinden sonra üretilen T3 sınıfı traktör sürücülerinin koruma başlığı ve gözlüğü takması gerekecek.

Motosiklette eldiven takmak zorunlu mu cezası var mı?

MOTOSİKLETTE ELDİVEN TAKMAMA CEZASI VAR MI?

Motosiklet sürücüleri için koruyucu eldiven ve gözlük takma zorunluluğu getiren düzenleme, 4 Kasım 2025 Salı günü Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Koruyucu donanımları (kask, eldiven veya gözlük) eksik olan sürücülere, güncel tutarlara göre 993 TL idari yaptırım uygulanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Eldiven takmayan sürücülere ne kadar ceza uygulanacak?
2025 yılı itibarıyla koruyucu ekipmanlarını eksik kullanan sürücülere 993 TL idari para cezası kesilecek.
