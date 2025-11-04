Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Cani kocanın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Eşini 45 yerinden bıçakladı

Bursa'da 20 yaşındaki kadın tartıştığı tarafından 45 yerinden bıçaklanarak katledildi. Cani kocanın ifadesi kan dondurdu. Verdiği ifadede "Alışverişe çıkmak istedi. Çocuklara benim bakmamı söyledi. Sinirlendim, tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım."

Dün, ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak’ta meydana gelen olay kan dondurdu. Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu 20 yaşındaki 2 çocuk annesi Arzu Khalılova ile birlikte yaşadığı 27 yaşındaki Salican Mehmet arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

Cani kocanın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Eşini 45 yerinden bıçakladı

45 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Vücuduna 45’ten fazla bıçak darbesi alan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Arzu Khalılova, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli Salican Mehmet, suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Cani kocanın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Eşini 45 yerinden bıçakladı

"ÇOCUKLARA BAK DEDİ"

Şüpheli şahsın ifadesinde; "Eşim alışverişe çıkmak istedi. Çocuklara benim bakmamı söyledi. Sinirlendim, tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım." dediği öğrenildi.

Cani kocanın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Eşini 45 yerinden bıçakladı

9 AYRI SUÇTAN İŞLEM YAPILDI

Yapılan incelemede şüpheli Salihcan Mehmet’in daha önce ‘kasten yaralama’, ‘kullanmak için uyuşturucu bulundurma’, ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından 8 ayrı kaydı bulunduğu, ayrıca ölen eşi Arzu Khalılova hakkında daha önce ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cani kocanın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Eşini 45 yerinden bıçakladı

GENÇ ANNENİN CANSIZ BEDENİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Khalılova ise yarın Değirmenlıkızık Yeni Cami’de kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

