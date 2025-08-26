Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Böylesi görülmedi: Kendi kendine yanıyor! 'Bazı şeylere inanmazdım ama...'

Bolu Dağı'ndaki bir köy evinde son bir hafta içinde tam 4 ayrı yangın çıktı. Aile bu yangınların ardından tedirginliğini gizleyemedi. Elektrik bağlantısı olmayan noktalarda başlayan yangınların sebebi ekipler tarafından hala bulunamadı. Daha önceki evleri de aynı yerde yanmış ve kullanılamaz hale gelmişti. Ev sahibi Kadir Kıyak, "Bazı şeylere inanmazdım, artık düşünüyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 10:58

Dağı üzerinde yer alan Yeşiltepe Köyü’nde yaşayan 5 kişilik Kıyak ailesi, 19 Ağustos Salı gününden bu yana evlerinde çıkan nedeni belirlenemeyen yangınlarla karşı karşıya kaldı. Gece saatlerinde evdeki bazada başlayan ilk yangının ardından, 24 Ağustos Pazar gününe kadar evin farklı bölgelerinde üç ayrı daha meydana geldi. Yangınlar evin duvarında, gardırop içinde ve iki bazanın kenarında çıktı. Aile yangınları kendi imkanlarıyla söndürdü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler ise yangınların çıkış nedenine dair herhangi bir bulguya ulaşamadı. Kıyak ailesi, yangınların ardından evdeki eşyalarını dışarı çıkardı. Geçici olarak sokakta ve komşularında kalmaya başlayan aile, yetkililerden yaşanan durumla ilgili çözüm bekliyor.

Böylesi görülmedi: Kendi kendine yanıyor! 'Bazı şeylere inanmazdım ama...'

ESKİ EVLERİ DE YANDI!

Kıyak ailesinin evi, 2020 yılında da benzer şekilde çıkan bir yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken. Aile, 2022 yılında aynı yere mevcut evlerini inşa etti. Aradan geçen üç yılın ardından, evde yeniden nedeni bilinmeyen yangınlar yaşanmaya başladı.

Böylesi görülmedi: Kendi kendine yanıyor! 'Bazı şeylere inanmazdım ama...'

"YANACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Yangın çıkan yerlerde yangına sebep olabilecek bir şeyin olmadığını belirten Kadir Kıyak, "Geçen salı akşamı, 3 buçuk, 4 arası, kendi bazamın yandığını gördüm ve söndürdüm. Ondan iki, üç gün sonra tekrar işten geldim, saat 9, 10 arası. Odanın yandığını gördüm. Çocukların bağırmasına çıktım, odanın yandığını gördüm. Bunu söndürdük, tekrar dışarı çıktık. Sabahladık, sabah odadaki diğer baza yandı. Bunların bulunduğu yerde hiç yanacak bir şey de yok, elektrik de yok. Yanacak hiçbir şey yok" dedi.

Böylesi görülmedi: Kendi kendine yanıyor! 'Bazı şeylere inanmazdım ama...'

"EKİPLER HERHANGİ BİR NEDEN BULAMADI"

Ekiplerin gerekli kontrolleri yaptığını fakat bir neden sebep bulamadığını Belirten Kadir Kıyak, Mağdur durumda olduğunu ve sokakta kaldığını söyledi. Kıyak, "SEDAŞ ekiplerine bildirdik, jandarmaya bildirdik, itfaiye geldi, hepsi inceledi bu evi. Elektrikte veya başka bir yerde, hiçbir şey yok burada. Sadece kendiliğinden yanıyor. Şu anda zaten mağdur durumdayım. Dışarıda kalıyorum. Eşyalarım dışarıda, boşalttık ve zaten bir kısmı kullanılmaz halde. Bütün yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum" diye konuştu.

Böylesi görülmedi: Kendi kendine yanıyor! 'Bazı şeylere inanmazdım ama...'

SÖZ KONUSU ESRARENGİZ BİR DURUM MU?

Kıyak, yaşananlardan sonra esrarengiz durumlar yaşanabileceğini kaydederek, "Ben, mesela bazı şeylere inanmazdım ama bu süreçten sonra inanmaya başladım. Bazı şeylere inanmazdım. Tabii, böyle bir şey olabilir" ifadelerine yer verdi.

Böylesi görülmedi: Kendi kendine yanıyor! 'Bazı şeylere inanmazdım ama...'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Köyceğiz'de alevler korkuttu! Orman yangınına müdahale
ETİKETLER
#yangın
#bolu
#Ev Yangını
#Yangın Soruşturması
#Yeşiltepe
#Kıyak Ailesi
#Esrarengiz
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.