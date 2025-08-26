Köyceğiz'de alevler korkuttu! Orman yangınına müdahale

İstanbul
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Beyobası Mahallesi'nde başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.