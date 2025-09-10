Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Kocaeli'de fabrikada kimyasal sızıntı! Vatandaşlara hayati uyarı: Kapı ve pencereleri açmayın

Kocaeli'deki Polisan Kimya Fabrikası'nda kimyasal madde bulunan tankta sızıntı meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar panikle kaçmaya başlarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Vatandaşlara kapı ve pencereleri açmamaları uyarısı yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 01:21
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 01:35

'nin ilçesinde akşam saatlerinde dolu anlar yaşandı. Bir fabrikada kimyasal sızıntı olması üzerine alarma geçildi.

KİMYASAL TANKTA SIZINTI!

Olay, Diliskelesi mevkiindeki Polisan fabrikasında meydana geldi. İddialara göre, fabrikada bulunan kimyasal tankta henüz belirlenemeyen bir sebeple sızıntı başladı. İhbarın ardından bölgeye uzman ekipler sevk edildi.

Kocaeli'de fabrikada kimyasal sızıntı! Vatandaşlara hayati uyarı: Kapı ve pencereleri açmayın

"KAPI VE PENCERELERİ AÇMAYIN"

Olayın ardından Diliskelesi Muhtarı Adem Kaya yaptığı açıklamada, "Poliport-Polisan tesislerinden kimyasal sızıntı meydana gelmiştir. Yoğun bir sızıntı söz konusudur. Tüm halkımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın. Dışarı çıkmamaya özen gösterin. Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması ve duyarlılık göstermesi gerekiyor. Şu anda büyük bir sızıntı yaşanıyor. Halkımızın sağlığı için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.

Kocaeli'de fabrikada kimyasal sızıntı! Vatandaşlara hayati uyarı: Kapı ve pencereleri açmayın

VATANDAŞLAR PANİKLE KAÇTI

Kimyasal sızıntıyı fark edenlerin kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SIZAN MADDE BELLİ OLDU

Öte yandan sızan maddenin Toluen Diizosiyanat olduğu öğrenildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Toluen Diizosiyanat nedir, zararları nelerdir?
Toluen Diizosiyanat (TDI), keskin, yakıcı ve tahriş edici bir kokuya sahip, renksizden sarıya dönük renkte sıvı bir kimyasaldır. Solunabilir buhar oluşturması nedeniyle özellikle üretim ortamlarında dikkatli kullanılmalıdır. Solunduğu zaman soluyan kişinin zehirlenmesine ve gözde, akciğerlerde kalıcı hasara sebep olabilir. Ayrıca cilde değmesi durumunda ciltte çok derin tahrişlerin oluşmasına da neden olabilir. Uzun süreli ve yüksek düzeyde maruz kalınması halinde kanser riski taşıyabilir. Ölümlere sebep olabilir. Toksik olan bu gaz oldukça zehirli, yanıcı ve patlayıcıdır.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bolu'da yabancı plakalı araçta zehirleyen koku: 9 polis hastaneye kaldırıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'nde zehirlenme! 4 işçi hastaneye kaldırıldı
ETİKETLER
#kocaeli
#panik
#dilovası
#Kimyasal Sızıntı
#Polisan Fabrikası
#Toluen Diizosiyanat
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.