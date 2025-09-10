Kocaeli'de fabrikada kimyasal sızıntı! Vatandaşlara hayati uyarı: Kapı ve pencereleri açmayın

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde akşam saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. Bir fabrikada kimyasal sızıntı olması üzerine alarma geçildi.

KİMYASAL TANKTA SIZINTI!

Olay, Diliskelesi mevkiindeki Polisan fabrikasında meydana geldi. İddialara göre, fabrikada bulunan kimyasal tankta henüz belirlenemeyen bir sebeple sızıntı başladı. İhbarın ardından bölgeye uzman ekipler sevk edildi.

"KAPI VE PENCERELERİ AÇMAYIN"

Olayın ardından Diliskelesi Muhtarı Adem Kaya yaptığı açıklamada, "Poliport-Polisan tesislerinden kimyasal sızıntı meydana gelmiştir. Yoğun bir sızıntı söz konusudur. Tüm halkımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın. Dışarı çıkmamaya özen gösterin. Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması ve duyarlılık göstermesi gerekiyor. Şu anda büyük bir sızıntı yaşanıyor. Halkımızın sağlığı için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.

VATANDAŞLAR PANİKLE KAÇTI

Kimyasal sızıntıyı fark edenlerin kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SIZAN MADDE BELLİ OLDU

Öte yandan sızan maddenin Toluen Diizosiyanat olduğu öğrenildi.