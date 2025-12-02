Köyüne dönen İstanbullunun yeni işi altın yumurtluyor: 1471 KM yol gitti, paraya para demiyor!

Kategoriler
İstanbul'dan döndüğü köyünde yaklaşık bir yıldır deve kuşu yetiştiren Metin Tetik, 7 dönümlük arazisinde başlattığı çiftlik çalışmasıyla önümüzdeki yaz sezonunda hayvan sayısını artırarak üretime geçmeyi hedefliyor. Tetik, hayvanlarının tüyü, yumurtası ve etinden para kazanıyor. İşte altın yumurtlayan göç hikayesinin detayları...
İstanbul'da dekorasyon işi yapan ve işini bırakıp memleketi Kars'a yani Esenkent Köyü'ne yerleşen Metin Tetik, 4 deve kuşu alarak yetiştirmeye başladı. Hayalini gerçekleştiren Tetik, bu işi kısa sürede ticaret döktü.
4 deve kuşuyla başladığı serüvende 11 deve kuşuyla devam eden Tetik, yaklaşık 1 yıldır bu işi yapıyor. Köyünde 7 dönümlük arazide çiftlik kuran Tetik, deve kuşu yumurtası için kuluçka makinesi aldı. Ve gelecek yılın yaz aylarında üretime geçmeyi hedefliyor.
İstanbul'dan köyüne yıllarca önce dönen ve deve kuşu yetiştirmeye başlayan Tetik, deve kuşunun en kolay bakılan hayvanlardan biri olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Günde bir defa yemini veriyorsun. Her türlü yem yiyor ve bütün hastalığa karşı dirençli. Yavrusundan, yumurtasından, derisinden, tüyünden, çürük yumurtasından her şeyinden para kazanılıyor."
Vatandaşların deve kuşlarını görünce şaşırdığını fakat her geçen gün ilginin arttığını da belirten Tetik, deve kuşları bir sezonda yaklaşık 80 yumurta verdiğini kaydetti.
Şehirde hayvancılığa dayalı bir geçim sağlandığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da Kars'ın hem coğrafya hem iklim bakımından farklı alternatif ürerim desenlerine ev sahipliği yaptığını ve deve kuşu üretimiyle de vatandaşların aile geçimlerini sağladığını ekledi.
Deve kuşu yetiştiriciliğinin kent için de önemli olduğunu vurgulayan Aydın, bu hayvanların hem etinden hem tüyünden hem de yumurtasından ciddi gelir elde edildiğini kaydetti.
DEVE KUŞU ORTALAMA FİYATLAR
Yaş / Cins
Ortalama Fiyat (TL)
Yetişkin Erkek
35.000
Damızlık olmayan yetişkinler
Yetişkin Dişi
27.500
Ortalama dişi yetişkin fiyatı
6–12 aylık
20.000
Genç devekuşu, büyüme çağında
3–6 aylık
12.500
Yavru fiyatı
1–3 aylık (civciv)
6.500
Yeni doğmuş yavru
DEVE KUŞU YUMURTA FİYATLARI
Tüketim / kuluçkalık
250–300
Hediyelik / dekoratif
4.900
Tüy ve kabuk işlenmiş özel ürünler