SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Köyüne dönen İstanbullunun yeni işi altın yumurtluyor: 1471 KM yol gitti, paraya para demiyor!

Aralık 02, 2025 10:44
1
Köyüne dönen İstanbullunun yeni işi altın yumurtluyor: 1471 KM yol gitti, paraya para demiyor!

İstanbul'dan döndüğü köyünde yaklaşık bir yıldır deve kuşu yetiştiren Metin Tetik, 7 dönümlük arazisinde başlattığı çiftlik çalışmasıyla önümüzdeki yaz sezonunda hayvan sayısını artırarak üretime geçmeyi hedefliyor. Tetik, hayvanlarının tüyü, yumurtası ve etinden para kazanıyor. İşte altın yumurtlayan göç hikayesinin detayları... 

 

2

İstanbul'da dekorasyon işi yapan ve işini bırakıp memleketi Kars'a yani Esenkent Köyü'ne yerleşen Metin Tetik, 4 deve kuşu alarak yetiştirmeye başladı. Hayalini gerçekleştiren Tetik, bu işi kısa sürede ticaret döktü.

 

 

3

4 deve kuşuyla başladığı serüvende 11 deve kuşuyla devam eden Tetik, yaklaşık 1 yıldır bu işi yapıyor. Köyünde 7 dönümlük arazide çiftlik kuran Tetik, deve kuşu yumurtası için kuluçka makinesi aldı. Ve gelecek yılın yaz aylarında üretime geçmeyi hedefliyor.

4

İstanbul'dan köyüne yıllarca önce dönen ve deve kuşu yetiştirmeye başlayan Tetik, deve kuşunun en kolay bakılan hayvanlardan biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

 

 

 

 

5

"Günde bir defa yemini veriyorsun. Her türlü yem yiyor ve bütün hastalığa karşı dirençli. Yavrusundan, yumurtasından, derisinden, tüyünden, çürük yumurtasından her şeyinden para kazanılıyor."

6

Vatandaşların deve kuşlarını görünce şaşırdığını fakat her geçen gün ilginin arttığını da belirten Tetik, deve kuşları bir sezonda yaklaşık 80 yumurta verdiğini kaydetti.

7

Şehirde hayvancılığa dayalı bir geçim sağlandığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da Kars'ın hem coğrafya hem iklim bakımından farklı alternatif ürerim desenlerine ev sahipliği yaptığını ve deve kuşu üretimiyle de vatandaşların aile geçimlerini sağladığını ekledi.

8

Deve kuşu yetiştiriciliğinin kent için de önemli olduğunu vurgulayan Aydın, bu hayvanların hem etinden hem tüyünden hem de yumurtasından ciddi gelir elde edildiğini kaydetti.

DEVE KUŞU ORTALAMA FİYATLAR

Yaş / Cins

Ortalama Fiyat (TL)

Yetişkin Erkek

35.000

Damızlık olmayan yetişkinler

Yetişkin Dişi

27.500

Ortalama dişi yetişkin fiyatı

6–12 aylık

20.000

Genç devekuşu, büyüme çağında

3–6 aylık

12.500

Yavru fiyatı

1–3 aylık (civciv)

6.500

Yeni doğmuş yavru

DEVE KUŞU YUMURTA FİYATLARI 

Tüketim / kuluçkalık

250–300

Hediyelik / dekoratif

4.900

Tüy ve kabuk işlenmiş özel ürünler

 

